Walt Disney : cessions des intérêts dans Yes Network

30/08/2019 | 08:45

Walt Disney a fait part jeudi soir de la cession de ses intérêts au capital de Yes Network, à un groupe d'investisseurs nouvellement constitué, comprenant entre autres Yankee Global Enterprises et Sinclair Broadcast Group.



Dans le cadre de cette transaction, qui a reçu l'accord du Département de la Justice (DoJ), ce consortium va acquérir les parts de 80% de Yes Network non déjà détenus par Yankee Global Enterprises, à une valeur d'entreprise totale de 3,47 milliards de dollars.



Le géant des médias et du divertissement rappelle que son acquisition de 21st Century Fox requerrait, à la demande du DoJ, la cession subséquente des intérêts de 21st Century Fox dans 22 réseaux de sports régionaux, dont Yes Network.



