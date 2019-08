Walt Disney : consensus manqué au 3e trimestre

07/08/2019 | 09:13

Walt Disney a publié un bénéfice net divisé par deux à 1,44 milliard de dollars pour son troisième trimestre 2018-19, soit 0,79 dollar par action. Hors exceptionnel, le BPA s'est tassé de 28% à 1,35 dollar, manquant d'environ 35 cents le consensus.



Le géant du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments reculer de 5% à 3,96 milliards, pour des revenus en hausse d'un tiers à plus de 20,2 milliards, avec des progressions de 21% pour les médias et de 33% pour les studios.



Cette dernière progression reflète les performances en salles d'Avengers: Endgame, Aladdin, Captain Marvel et Toy Story 4 durant la période, comparées à celles d'Avengers: Infinity War, Incredibles 2, Black Panther et Solo: A Star Wars Story un an auparavant.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.