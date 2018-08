Walt Disney : manque le consensus au 3e trimestre

08/08/2018 | 09:33

Walt Disney a publié un bénéfice net en hausse de 23% à 2,9 milliards de dollars pour son troisième trimestre 2017-18, soit 1,95 dollar par action. Hors exceptionnel, le BPA s'est accru de 18% à 1,87 dollar, manquant néanmoins de sept cents le consensus.



Le géant des médias et du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments augmenter de 5% à 4,2 milliards de dollars, pour des revenus en hausse de 7% à plus de 15,2 milliards, croissance tirée surtout par ses studios (+20%).



Walt Disney précise que cette division a notamment profité du succès dans les salles de 'Avengers: Infinity War' et 'Incredibles 2', à comparer à 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' et 'Cars 3' sur la même période de l'exercice précédent.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.