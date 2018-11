Walt Disney : relèvement du dividende semestriel

29/11/2018 | 11:58

Walt Disney a annoncé mercredi soir d'un relèvement de son dividende semestriel à 88 cents par action, contre 84 cents auparavant, par son conseil d'administration. Il sera mis en paiement le 10 janvier au profit des actionnaires enregistrés au 10 décembre.



'Nous continuons à investir pour la croissance future avec l'acquisition en cours de 21st Century Fox et le développement actuel de notre activité directe au consommateur', indique Robert Iger, le PDG du groupe de médias et de divertissement.



Ce relèvement porte le dividende total au titre de l'exercice écoulé à 1,72 dollar par action, à comparer à un bénéfice par action -ajusté d'éléments exceptionnels- de 7,08 dollars engrangé sur la même période.



