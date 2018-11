Walt Disney : termine l'exercice 2017-18 en beauté

09/11/2018 | 08:50

Walt Disney a publié un bénéfice net en hausse d'un tiers à 2,32 milliards de dollars pour son dernier trimestre 2017-18, soit 1,55 dollar par action. Hors exceptionnel, le BPA s'est accru de 38% à 1,48 dollar, battant ainsi de douze cents le consensus.



Le géant des médias et du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments augmenter de 17% à 3,29 milliards de dollars, pour des revenus en hausse de 12% à plus de 14,3 milliards, croissance emmenée par ses studios de cinéma (+50%).



Walt Disney explique le dynamisme de cette division par le succès dans les salles obscures des films 'Incredibles 2' et 'Ant-Man and the Wasp' sur la période, en comparaison avec la performance de 'Cars 3' et l'absence de sortie de film Marvel un an auparavant.



