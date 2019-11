Signal d'achat sur Walt Disney Haussier Cours d'entrée : 51.74 | Objectif : 60 | Stop : 46



Depuis le début d'année le titre est un véritable rouleau compresseur qui ne cesse de grimper, en 2 ans le titre à pratiquement triplé sa valeur.



Depuis le début d'année l'action évolue au dessus de sa moyenne mobile à 30 jours et les volumes ont connus une certaine nervosité durant les dernières semaines.



En outre, la force relative du tritre vient de repasser dans le positif et la résistance majeure des 50$ vient d'être franchie fortement ce vendredi.



Enfin derrière cet ensemble d'indicateurs très positifs le titre affiche un risque inférieur au risque marché.



On se méfiera juste du CCI extrêmement élevé sur le titre qui pourrait indiquer un surachat et une correction à venir.



