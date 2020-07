La crise ouvre des portes : une interview du CEO Joost Uwents sur l'approche de WDP après l'épidémie de coronavirus

Outre la santé mondiale, le COVID-19 a également frappé l'économie. WDP a dès lors de multiples raisons de s'inquiéter ! Perception des loyers, retards dans le développement, faillites, leasing, nombreux postes vacants… Pourtant, le CEO Joost Uwents sait comment repérer les opportunités qui débouchent d'une crise.

Quels sont les défis qui attendent WDP après le COVID-19 ?

« Notre objectif a changé pendant la crise. Au début, le défi consistait à aider nos clients en maintenant les bâtiments pleinement opérationnels, car ils sont essentiels pour eux. Ensuite, nous avons surveillé nos clients : qui est touché, qui a besoin de notre aide… Aujourd'hui, nous nous préparons au tsunami prévu cet automne. Soyons réalistes : il y aura des faillites (ou presque), nous aurons donc moins de perspectives. Heureusement, c'est notre activité principale. Le défi consistera donc à aider les clients et à réfléchir pour garder un portefeuille complet. »

Pensez-vous que cette crise a ouvert des portes ?

« Bien sûr ! L'épidémie de coronavirus a mis en évidence des opportunités liées au commerce électronique et a souligné l'importance de la chaîne d'approvisionnement, qui est le lien entre la production et les clients B2B ou B2C. Chaque entreprise doit investir davantage dans sa chaîne d'approvisionnement. En effet, pour aider les clients, ses produits doivent être disponibles et elle doit mener une stratégie omnicanale flexible. Contrairement à ce que nous pensions, les entreprises n'ont pas attendu la fin de l'été pour évoluer et changer. Malgré la crise, elles nous ont invités à réfléchir à leur future logistique. Elles veulent travailler plus efficacement et misent également sur l'automatisation afin d'obtenir un meilleur service plus rapide en ce qui concerne le commerce électronique. »

Le commerce électronique dans le secteur de la distribution alimentaire est-il la prochaine grande révélation ?

« Le commerce électronique suscite de plus en plus d'intérêt. Le défi pour les secteurs alimentaire et pharmaceutique consiste à combiner des unités fraîches, congelées, à température contrôlée et ambiantes. Cela nécessite certaines connaissances. Heureusement, WDP compte de nombreuses années d'expérience dans les entrepôts frigorifiques, pour les produits alimentaires et pharmaceutiques. Nous sommes donc prêts à soutenir nos clients pour la prochaine étape. »