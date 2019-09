Warehouses De Pauw : Faites la connaissance de Martijn Dekker, Legal Counsel pour WDP Pays-Bas

Martijn Dekker a rejoint le service juridique de WDP Pays-Bas fin 2018. Sur son bureau, on trouve des contrats de location et de développement ainsi que d'autres documents juridiques. Pourtant, Martijn est souvent chez les clients. Ce juriste d'entreprise entreprenant vous explique pourquoi et à quoi il consacre ses journées ci-dessous et dans la vidéo.

Mon équipe, le Legal Team Pays-Bas

« En tant que Legal Counsels pour WDP Pays-Bas, mes collègues Mariëtta, Maud et moi-même avons affaire à tout ce qui est d'ordre juridique », nous confie Martijn. « Nous traitons par exemple les contrats de location et de vente, les actes notariés ou les contrats avec les entrepreneurs. C'est en somme un nouveau domaine pour moi, car je suis à présent dans la peau de l'investisseur et du promoteur. Avant, je travaillais pour un prestataire logistique et j'étais donc de l'autre côté des contrats. »

Un contexte instructif idéal

« Je suis arrivé chez WDP à la fin de l'année dernière et je trouve cette entreprise formidable ! WDP est une entreprise internationale à croissance rapide dotée d'une ambition et d'objectifs de croissance de taille. Il s'agit selon moi d'un contexte idéal pour apprendre un tas de choses. Mes collègues sont en outre très sympathiques et, heureusement, dotés d'une solide dose d'humour. On ne s'ennuie donc pas. Il règne ici une ambiance de travail parfaitement saine. »

Juriste ET entrepreneur

« Je suis bien entendu régulièrement au bureau pour lire, rédiger et modifier des documents. Mais ce que je préfère dans mon travail, ce sont les nombreux contacts directs avec mes collègues et les clients. J'en profite pour parler des affaires courantes. Une réunion en face à face permet en effet d'obtenir un résultat bien plus rapidement et donc de trouver plus vite un arrangement concernant des éléments juridiques parfois fastidieux. C'est ça entreprendre : analyser comment avancer ensemble. »

Découvrez dans la vidéo comment Martijn combine ces compétences dans sa carrière et sur le plan privé.