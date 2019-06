Warehouses De Pauw : Visite des coulisses de l'Unibake Distribution Center à Londerzeel

Quelques semaines à peine après l'emménagement de Lantmännen Unibakes dans notre centre de distribution built-to-suit de Londerzeel, son usine proche a été entièrement ravagée par un incendie. L'an dernier, le mauvais souvenir de 2015 a toutefois été quelque peu effacé, puisque Lantmännen a remporté le Factory of the Future Award début mars 2018. Hendrik Decock, Operations Director, attribue notamment cette victoire à l'entrepôt de pointe et durable, qui demeure un pilier de l'entreprise.

Au cœur de l'Europe

« En 2013, nous avons pour la première fois éprouvé le besoin d'agrandir notre entrepôt de Londerzeel, où nous stockons nos viennoiseries, produits à cuire et pains pour hamburgers », explique Hendrik. « Cet entrepôt comportait alors 12 000 emplacements pour palettes. Bien entendu, nous avons d'abord songé au site à proximité de notre usine. Londerzeel se situe en effet dans le triangle d'or de la Belgique et au cœur de l'Europe. Un emplacement idéal pour livrer le marché d'Europe occidentale et les clients en Australie, Afrique du Sud, Asie et Amérique. Avec WDP, nous avons conçu l'Unibake Distribution Center (UDC), qui devait faire office d'entrepôt de réserve et, très rapidement, de centre de distribution.

Un DC performant et durable à la fois

« L'UDC dispose actuellement d'une superficie de 8 500 m² et de 28 500 emplacements pour palettes. Le réassort et le conditionnement sont entièrement automatisés, ce qui optimise la palettisation, raccourcit nos délais de livraison et améliore l'efficacité de notre gestion de stock. Nous conservons tous les produits à -28 °C afin de garantir une qualité constante. La réfrigération est également la plus efficace et durable possible. Le pont vers l'usine reste néanmoins l'un des principaux atouts de ce DC et nous permet pour l'instant de nous passer de 5 000 camions pour le transport intermédiaire. Nous économisons ainsi en frais de transport, tout en réduisant nos émissions de CO 2 . »

La collaboration avec WDP

« WDP nous a aidés dès le départ à trouver les solutions adaptées à nos besoins. Ils se sont penchés avec nous sur des solutions durables et sur la configuration du bâtiment, ce qui a créé une base optimale pour le bail locatif de 20 ans. WDP s'est avant tout montré extrêmement coopératif lorsque nous avons quelque peu changé nos plans après l'incendie qui a détruit notre usine. Pendant la reconstruction de notre site principal, WDP a envisagé avec nous les possibilités du tout nouvel entrepôt. Une flexibilité qui a indéniablement contribué à notre rétablissement rapide ! ».