Warehouses De Pauw : WDP News Digest - juin 2019

Les infos qui nous sont parvenues le mois dernier démontrent que de plus en plus d'entreprises et de prestataires de services logistiques misent sur l'aspect durable : lignes électriques aériennes pour camions, boîtes de livraison intelligentes, livraisons zéro émission, etc. Autant d'initiatives que ne peut que soutenir WDP et qui sont par conséquent reprises dans le WDP Digest de ce mois-ci.

#1 L'Allemagne inaugure la première eHighway pour camions

La première autoroute pour camions hybrides vient d'être ouverte en Allemagne. Ce système a été conçu par Siemens et ressemble à celui utilisé pour les trams : une ligne aérienne reliant Francfort et Darmstadt alimente les camions en électricité. Découvrez plus d'infos concernant la première e-highway allemande sur edition.cnn.com.

#2 Des produits frais livrés dans des boîtes intelligentes pour le dernier km

La livraison de courses à domicile ne constitue plus une nouveauté, loin s'en faut. Par contre, la livraison conjointe et en une seule fois de produits frais provenant de plusieurs supermarchés représente bien une première. Le fournisseur cloud The Chain Never Stops et la société IT DXC Technology ont pour cela développé une boîte intelligente. Découvrez comment cette boîte intelligente parvient à rendre le dernier km plus efficace sur logistiek.nl.

#3 PostNL élargit son transport de biens commerciaux « zéro émission »

Tout comme WDP, PostNL incite ses clients à émettre un minimum de CO₂. Cette entreprise le démontre depuis 2017, en livrant des biens commerciaux en collaboration avec SimplyMile dans le centre-ville d'Amsterdam et ce, sans la moindre émission. Depuis cette année, ce service a été étendu à Groningue, La Haye, Maastricht, Utrecht et Nimègue. Dix autres villes suivront en 2020. Découvrez les véhicules utilisés par PostNL pour ses livraisons urbaines zéro émission sur logistiekprofs.nl.

#4 Scania a développé un véhicule électrique urbain autonome

La migration vers un système de transport urbain durable semble de plus en plus proche. Le constructeur automobile Scania a en effet conçu un véhicule urbain transportant non seulement les navetteurs sur leur lieu de travail mais ramassant et emportant aussi des marchandises ou des déchets. Plus d'infos concernant les atouts du concept urbain électrique autonome de Scania sur logistiek.nl.

#5 Les exosquelettes représentent-ils l'avenir ?

Les exosquelettes sont des costumes robotiques ayant déjà fait leurs preuves dans le secteur des soins de santé et plus précisément dans le cadre de la rééducation. La plateforme d'innovation (VIL) étudie désormais, en collaboration avec 14 entreprises, si cette technologie peut aussi s'avérer utile en tant qu'aide pour les collaborateurs logistiques devant effectuer de lourdes tâches manuelles. La solution du futur, si l'on en croit VIL ! Plus d'infos concernant le projet « Exoskeletons for logistics» sur logistiekprofs.nl.