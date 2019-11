Warehouses De Pauw : WDP News Digest - octobre 2019

Nous vous présentons dans ce WDP Digest d'octobre une série d'actualités du monde de la logistique à ne pas manquer : des étudiants de la haute école Thomas More de Geel sont à l'origine d'une percée dans le secteur de l'automatisation, les nouveaux hotspots des Pays-Bas sont connus, IPP Benelux et Uber Freight s'engagent dans la lutte contre les trajets à vide, et le cargo néerlandais MV Ankie opte pour la propulsion éolienne d'eConoWind. Cliquez sur les articles pour de plus amples détails.

#1 La haute école Thomas More de Geel à l'origine d'une première dans le secteur de l'automatisation

La Haute école Thomas More Hogeschool de Geel, Siemens et le spécialiste de SAP Quinaptis sont parvenus à faire communiquer différents flux de données (de stocks, de flux de marchandises et de grues automatiques) dans un entrepôt, pour ainsi générer des gains d'efficacité. La recherche a été menée à l'aide d'un entrepôt miniature automatique de Fischer Technik. Vous en apprendrez davantage concernant cette première pour le secteur de l'automatisation sur madeinkempen.be.

#2 Les nouveaux hotspots logistiques aux Pays-Bas sont connus

La société internationale de conseil immobilier Savills a établi une liste des sites logistiques les plus prometteurs aux Pays-Bas. La zone située entre Rotterdam et La Haye, les environs de Nijmegen, la région de Lelystad, ainsi Bleiswijk s'avèrent intéressants si les points que vous prenez en compte sont la disponibilité et les coûts du travail et des terrains, l'accessibilité de l'infrastructure principale et la proximité des principaux débouchés commerciaux. Découvrez plus de hotspots logistiques prometteurs aux Pays-Bas sur savills.nl.

#3 IPP Benelux & Uber Freight luttent contre les trajets à vide

IPP Benelux, fournisseur de palettes et caissons réutilisables, s'engage avec Uber Freight dans la lutte contre les trajets à vide aux Pays-Bas. Un projet pilote doit mettre en évidence la possibilité que des flux de chargement efficients débouchent sur une réduction des émissions de CO₂. Pour en savoir plus concernant le projet pilote alliant Uber Freight et IPP Benelux, consultez la page emerce.nl.

#4 Un cargo néerlandais navigue à l'énergie éolienne

Jan van Dam Shipping va équiper dès cette année le cargo néerlandais MV Ankie du système de propulsion éolienne Ventifoil d'eConoWind's. Ce système est une sorte d'aile d'avion verticale permettant au navire d'économiser jusqu'à non moins de mille litres de carburant par jour. Une première pour le transport maritime et pour le producteur eConoWind. Pour en savoir plus concernant la propulsion éolienne dans la navigation moderne et les raisons pour lesquelles Van Dam Shipping tend à cet objectif, surfez sur splash247.com.