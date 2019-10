Warehouses De Pauw : WDP News Digest - septembre 2019

Le mois de septembre a apporté d'excellentes nouvelles pour les entreprises de livraison néerlandaises : une extension du complexe d'écluses dans la région du lac de l'IJssel ainsi qu'une collaboration avec le canal de Panama. Les robots d'enlèvement et de livraison Last Mile progressent quant à eux de plus en plus dans le Benelux et les pays voisins. Cliquez sur les articles pour de plus amples détails.

#1 Extension du complexe d'écluses à Kornwerderzand

Après dix années de travaux, l'extension de l'écluse de la digue de fermeture de la commune néerlandaise de Kornwerderzand est enfin terminée. Avec, à la clé, la création de nouveaux emplois dans la région du lac de l'IJssel et des flux de transports plus durables vers l'arrière-pays. Un investissement estimé à 215 millions d'euros. Découvrez les autres conséquences positives de l'extension du complexe d'écluses de Kornwerderzand sur le site nieuwsbladtransport.nl.

#2 Une collaboration à long terme entre le canal de Panama et l'autorité portuaire de Rotterdam

Le commerce entre l'Europe et la Côte Ouest sud-américaine est plus fluide depuis que le canal de Panama et l'autorité portuaire de Rotterdam, deux carrefours logistiques régionaux et promoteurs de navigation durable, ont créé un partenariat. Ils ont signé un accord visant à favoriser le développement portuaire par le biais de complexes logistiques, de partage d'informations et d'autres optimisations. Retrouvez plus d'informations sur le mémorandum de l'accord entre le canal de Panama et l'autorité portuaire de Rotterdam sur le site portofrotterdam.com.

#3 Confierons-nous bientôt des colis à des boîtes robotisées à conduite autonome ?

Si cela ne tenait qu'à l'entreprise technologique néerlandaise Last Mile Logistics (LML), des robots livreurs autonomes circuleraient prochainement en Belgique et aux Pays-Bas afin de livrer des colis dans des complexes d'immeubles résidentiels. Le coffre robotisé, qui emprunte un itinéraire fixe, s'ouvre à l'aide d'une appli et effectue le chemin du retour tout seul à la fin de la journée. Les entreprises de courrier express PostNL, DHL, UPS ainsi que bpost ont déjà témoigné leur intérêt. Regardez la vidéo sur les robots livreurs de colis autonomes sur le site logistiekprofs.nl.

#4 Zalando déploie deux robots TORU

Les robots n'ont pas fini de faire l'actualité ! À l'issue d'une phase de test de huit mois, Zalando déploie deux robots TORU dans son centre opérationnel de la ville allemande de Lahr. Les robots de manutention, conçus par la start-up Magazino, soulèvent et déplacent des boîtes pesant jusqu'à trois kilos grâce à un système laser et de caméra. Découvrez sur le site logistiekprofs.nl comment Zalando fait travailler ses robots de manutention.