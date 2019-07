Warehouses De Pauw : WDP construit un centre de distribution mondial neutre en énergie pour Barry Callebaut à Lokeren

Reste à savoir si, d'ici fin 2021, il y aura également des Oompa Loompas et des papiers dorés dans les magasins de chocolat à Lokeren. Ce qui est certain, c'est que Barry Callebaut, le principal producteur mondial de produits de cacao et chocolat, fait construire un nouveau centre de distribution mondial (GDC) dans le récent parc d'activités E17/4 à Lokeren. Et c'est WDP qui est aux commandes ! La réception de l'immeuble aura lieu dans le courant du troisième trimestre de 2021. La location se fera sur la base d'un bail à long terme.

Centralisation à Lokeren

Le nouveau GDC servira de plate-forme logistique belge pour la distribution mondiale du chocolat de Barry Callebaut. Jusqu'à présent, elle se faisait depuis divers sites de la région d'Alost. Afin d'ancrer davantage ses activités en Belgique, l'entreprise a opté pour le nouveau parc d'activités E17/4 à Lokeren. Les marchandises circuleront encore plus efficacement grâce à la liaison directe avec l'autoroute E17 et le port d'Anvers.

Plate-forme logistique durable

La plate-forme logistique unique et durable de Barry Callebaut aura une superficie de 60 000 m² et sera totalement neutre en énergie, conformément à la stratégie durable Forever Chocolate de Barry Callebaut : certificat BREEAM Outstanding, panneaux solaires, matériaux à coûts réduits durant toute leur durée de vie, géothermie, bornes de recharge pour véhicules électriques et nombreux équipements pour cyclistes. Le site de l'entrepôt se composera d'une low bay et d'une high bay entièrement automatisée. WDP a prévu un budget d'environ 100 millions d'euros pour l'ensemble du site.

Meilleur service, croissance accrue

Pour optimaliser les flux de transport, Barry Callebaut entend proposer un flux entrant et sortant adapté sur le site de production de Wieze. Désormais, le processus logistique regroupera les produits finis et les produits bruts. Les 85 collaborateurs actuels n'ont pas de souci à se faire : ils conserveront leur emploi.