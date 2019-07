Warehouses De Pauw : WDP développe un nouveau site pour le centre de distribution mondial de Barry Callebaut à Lokeren

Barry Callebaut, premier fabricant mondial de produits à base de cacao et de chocolat, se dote d'un nouveau centre de distribution mondial (CDM) construit par WDP à Lokeren. Cette nouvelle plateforme logistique durable unique en son genre, composée d'une zone d'entreposage de faible hauteur (low bay) et d'un entrepôt grande hauteur (high bay) entièrement automatisé (plus de 60 000 m² au total), affichera un bilan totalement neutre sur le plan énergétique et sera implantée dans le nouveau parc industriel E17/4 de Lokeren. Le nouveau CDM ancrera encore davantage les activités de Barry Callebaut en Belgique dans la mesure où il servira de plateforme logistique pour la distribution mondiale de l'ensemble du chocolat produit par Barry Callebaut. WDP prévoit un investissement d'environ 100 millions d'euros.