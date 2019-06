Warehouses De Pauw : WDP et VIB Vermögen veulent élargir conjointement leurs activités en Allemagne dans les régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Brême et Hambourg

WDP et VIB Vermögen ont signé une lettre d'intention afin d'évaluer l'opportunité de développer conjointement leurs portefeuilles respectifs d'actifs logistiques en Allemagne, dans les régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Brême et Hambourg. Il s'agit pour les deux groupes d'une expansion complémentaire ciblée qui leur permettra d'offrir à leurs clients une plus vaste couverture géographique en conjuguant leurs efforts. En phase avec leur activité stratégique, les investissements seront effectués au travers d'acquisitions aux fins d'aménagement à long terme et de rachats sélectifs de sites (semi-)industriels et logistiques. Le cadre juridique de ce partenariat devrait prendre la forme d'une coentreprise détenue à parts égales.