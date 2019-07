Warehouses De Pauw : WDP tente d'offrir un meilleur avenir à chacun

WDP réfléchit avec ses clients pour proposer la meilleure solution. Et nous y parvenons grâce aux idées et au talent de la #TeamWDP, à la taille de notre portefeuille et à nos connaissances des marchés locaux.

WDP à Zellik et Ternat ont ainsi relevé de nombreux défis liés aux logements : nous avons cherché et trouvé une solution pour répondre à l'évolution des besoins des clients existants et aux demandes des nouveaux clients. Pour ce faire, nous n'avons pas hésité à acheter, transformer et même repenser de nouveaux bâtiments et terrains.

Le résultat ? Des clients satisfaits qui disposent d'un entrepôt adéquat sur le site dont ils rêvaient. Et un taux d'occupation de 100 % pour WDP ! Tout le monde est dès lors gagnant !