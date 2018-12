Warteck Invest veut l'ancien chef d'UBS, Marcel Rohner, comme président

Zurich (awp) - La société immobilière Warteck Invest procède à des remaniements au sein du conseil d'administration en vue de l'assemblée générale du 22 mai. Christoph Müller quitte ses fonctions de président du conseil d'administration pour raison d'âge. L'ancien chef d'UBS, Marcel Rohner, est proposé pour lui succéder, selon le communiqué paru mardi.

Christoph Müller, né en 1948, est président du conseil depuis 2001. Marcel Rohner, vice-président du conseil d'administration de l'Union Bancaire Privée (UBP), fondateur et président de Löwenfeld AG in Aarau et siégeant dans plusieurs conseils de surveillance, a rejoint le conseil de Warteck Invest en 2011.

Deux autres membres seront aussi proposés: Stephan Müller, entrepreneur et fils de Christoph Müller, ainsi que Kurt Ritz, qui fut membre de la direction de PwC Suisse.

