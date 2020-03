Warteck Invest a réalisé un bénéfice net record en 2019

Zurich (awp) - La société immobilière Warteck Invest a dégagé un bénéfice net record en 20119. Des effets positifs de revalorisation et fiscal y ont contribué. La société distribuera un dividende inchangé de 70 francs suisses par action.

Le bénéfice net a bondi de 82% à 34,1 millions de francs suisses, a indiqué Warteck Invest jeudi soir dans son rapport annuel. La revalorisation des immeubles a contribué pour 14,4 millions au résultat et la dissolution de provisions pour impôts latents pour 7,9 millions. Sans ces effets non récurrents, le bénéfice aurait augmenté de 5,1%.

Le produit des locations a progressé de 1,8% à 29,5 millions de francs suisses. La valeur vénale du portefeuille d'immeubles s'est étoffée de 3,3% à 808,2 millions de francs suisses, bien qu'aucun immeuble n'ait été acquis durant l'exercice sous revue. La hausse des investissements dans des rénovations et des projets d'assainissement a contribué à la revalorisation.

Le taux de vacance a été ramené à 5,0% contre 6,0% fin 2018, malgré des surcapacités persistantes dans le domaine des logements et celui des commerces à bien des endroits.

Warteck assure disposer de nombreux projets de rénovation et d'assainissement pour environ les cinq prochaines années et d'un volume global de près de 230 millions de francs suisses. La société va par ailleurs continuer de rechercher des objets de qualité pour des acquisitions, mais la croissance peut aussi intervenir au niveau de l'actuel parc immobilier. L'augmentation de capital réalisée l'an dernier a créé les conditions financières pour la poursuite de la croissance. Avec une limite de crédit de 60%, il y a assez de marge de manoeuvre pour des acquisitions et des investissements pour un montant d'environ 300 millions de francs suisses.

yr/rp