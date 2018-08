Warteck Invest augmente ses bénéfices, prudence pour le 2e semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Warteck Invest a augmenté ses bénéfices au 1er semestre. Le résultat d'exploitation Ebit hors effets des revalorisations a progressé de 5,45 à 12,3 millions de francs suisses. En tenant compte des revalorisations, le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 295 à 8,4 millions de francs suisses. Il s'agit du bénéfice semestriel le plus élevé jamais réalisé par la société, a indiqué cette dernière mercredi soir.

Les récentes acquisitions ont eu un effet positif sur les résultats. Des progrès ont aussi été réalisés dans le développement d'immeubles. Un bâtiment à Wil avec 81 appartements a été achevé. La valeur vénale du portefeuille d'immeubles a augmenté de 1,5% à 728,2 millions de francs suisses après revalorisations.

Le total potentiel des loyers a augmenté de 6,8% à 17,3 millions de francs suisses et le taux de vacances se situait à 4,7% à fin juin, contre 3,8% un an plus tôt. C'est dû à un temps d'absorption plus long pour les projets de nouvelles constructions et de rénovations ainsi qu'au taux de vacance dans les immeubles de bureaux. Le total réel des loyers a augmenté de 5,0% à 16,4 millions.

Pour le 2e semestre, Warteck s'attend à une augmentation des revenus locatifs en raison de l'achèvement de projets et des acquisitions réalisées. La situation du marché immobilier reste toutefois tendue, surtout au niveau des locations.

mk/rp