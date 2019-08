Warteck Invest enregistre un bénéfice record au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Warteck Invest a vu son bénéfice plus que doubler et atteindre un record au premier semestre 2019. Il a atteint 20,6 millions de francs suisses, contre 8,4 un an plus tôt, selon un communiqué paru mercredi.

"Le meilleur résultat de l'histoire de la firme" a été influencé par deux facteurs: la réforme fiscale à Bâle-Ville et au niveau fédéral, et les revalorisations de biens fonciers suite à une nouvelle baisse des taux. Sans ces effets, le bénéfice n'aurait augmenté que de 14%.

Les revenus locatifs ont augmenté de 5,5% à 15,2 millions, quand la valeur vénale du portefeuille d'immeubles a avancé de 1,8% par rapport à fin 2018, s'établissant à 796,9 millions de francs suisses.

Le taux de vacance des immeubles de placement a grossi à 5,3%, contre 4,7% un an plus tôt. Il s'inscrit toutefois en dessous du taux de 6,0% pour l'ensemble de 2018.

Pour les cinq prochaines années, la société dispose d'un "pipeline" d'une valeur de 230 millions, grâce à de nouvelles constructions et des rénovations.

