Les ventes de Watches of Switzerland, désormais coté à Londres, décollent

Zurich (awp) - Le détaillant britannique de montres de luxe Watches of Switzerland, plus grand distributeur de montres suisses comme Rolex, Omega ou Breitling au Royaume-Uni, a vu ses ventes prendre l'ascenseur depuis son entrée à la Bourse de Londres en juin dernier. Pour son premier trimestre (clos au 28 juillet) en tant qu'entreprise cotée, ses revenus ont grimpé de près de 18% à 209,4 millions de livres (soit environ 246,3 millions de francs suisses) par rapport à la même période l'an dernier, selon des résultats publiés mardi. Des chiffres portés par une solide performance sur les deux marchés où le groupe opère. La progression atteint 16,5% à taux de change constant. C'est outre-Atlantique, où le groupe s'est étendu récemment, que la croissance a été la plus forte, atteignant près de 40% à 54,4 millions de livres. Les Etats-Unis sont devenus en juin la première destination des exportations horlogères helvétiques, d'après la Fédération de l'industrie horlogère suisse. Le secteur horloger de Watches of Switzerland affiche la plus forte hausse (+29%), tandis que la joaillerie et la mode sont en recul. Outre-Manche, le commerce en ligne a été boosté de plus de 14% sur une base de donnée comparable. Le groupe compte quatre enseignes de commerce de détail, distribuant un large choix de garde-temps comme Rolex, Cartier, Omega, Patek Philippe, Blancpain ou encore Hublot. Il s'agit de Watches of Switzerland, Mappin & Webb, Goldsmiths et Mayors. Cette dernière a été acquise aux Etats-Unis en 2017, où le groupe s'étend et investit, par exemple à Miami mais aussi à Atlanta, où il a ouvert la première boutique monomarque Audemars Piguet dans un magasin Lenox. "Les marchés des montres de luxe au Royaume-Uni et aux Etats-Unis restent forts. Nous notons toutefois une incertitude macroéconomique" dans les deux pays, selon le communiqué. En juillet, le groupe confirmait la force du "portefeuille de projets au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, comprenant l'agrandissement et la rénovation de boutiques existantes et la poursuite du déploiement de nouvelles". Cela comprend notamment trois magasins Tag Heuer cet automne ou un espace Rolex dans un terminal de l'aéroport d'Heathrow en janvier prochain. ck/al Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SWATCH GROUP AG -4.24% 48.56 -10.83% THE SWATCH GROUP -3.82% 261.8 -5.09% WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC -0.11% 284.7 0.00% Toute l'actualité sur WATCHES OF SWITZERLAND GRO 15:40 Les ventes de Watches of Switzerland, désormais coté à Londres, décollent AW

Données financières (GBP) CA 2019 773 M EBIT 2019 53,1 M Résultat net 2019 0,30 M Dette 2019 247 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 - VE / CA2019 0,32x VE / CA2020 0,10x Capitalisation - Graphique WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WATCHES OF SWITZERLAND GRO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 348,75 GBp Dernier Cours de Cloture 285,00 GBp Ecart / Objectif Haut 33,3% Ecart / Objectif Moyen 22,4% Ecart / Objectif Bas 14,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Dennis Henry Millard Non-Executive Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 0.00% 0 TIFFANY & CO. 8.14% 10 664 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD -2.61% 8 093 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD 20.14% 4 892 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD. -13.05% 1 461 LOVISA HOLDINGS LTD 73.11% 770