Watches of Switzerland a vu ses revenus annuels croître malgré le virus 0 14/05/2020 | 12:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Watches of Switzerland a vu son chiffre d'affaires augmenter lors de son exercice 2020 décalé. Le détaillant britannique de montres de luxe, affecté par la fermeture de ses boutiques au Royaume-Uni et aux Etats-Unis en raison du coronavirus, a annulé ses objectifs pour l'exercice en cours. Le distributeur de montres Rolex, Patek Philippe ou Breitling a vu ses revenus grimper de 5,9% à 819,3 millions de livres (soit 973,3 millions de francs suisses) au titre de l'exercice 2020 clos le 26 avril dernier, selon le communiqué publié jeudi. C'est supérieur à la fourchette annoncée récemment entre 809 et 812 millions, grâce notamment au commerce en ligne. La majorité des recettes provient du Royaume-Uni (591,6 millions de livres). Les Etats-Unis ont rapporté 227,7 millions. Le groupe s'attend à un Ebitda ajusté entre 75 et 78 millions de livres. L'entreprise cotée à Londres a dû fermer ses boutiques américaines le 19 mars et les britanniques le 23. Mais les ventes en ligne ont été boostées durant le confinement, gonflant de 45,8% pendant ces six semaines par rapport à l'an dernier. "Malgré les défis actuels, la demande de montres de luxe est restée forte et les performances des ventes en ligne ont dépassé nos attentes", a précisé le directeur général Brian Duffy. Le groupe vend désormais en ligne des marques disponibles jusqu'ici en magasin, s'appuyant sur les "partenariats de longue date avec les marques de montres suisses les plus prestigieuses". La demande en garde-temps de luxe excède toujours l'offre, selon Watches of Switzerland. Le dette nette atteignait, au 26 avril, 131,4 millions de livres. Face à la pandémie, le groupe a obtenu un prêt gouvernemental pour l'interruption de ses activités de 45 millions de livres. Au 13 mai, les liquidités après refinancement du détaillant s'élevaient à environ 83 millions de livres. En raison de l'incertitude liée au coronavirus, les objectifs pour l'exercice 2021 ne sont plus valables. Le groupe estime disposer d'une "marge de manoeuvre financière suffisante pour poursuivre ses activités dans un scénario de fermeture continue des magasins et de baisse du moral des consommateurs pendant une période prolongée". Le conseil d'administration et des cadres ont sabré temporairement leur salaire de 25%. ck/lk 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur WATCHES OF SWITZERLAND GRO 12:01 Watches of Switzerland a vu ses revenus annuels croître malgré le virus AW 2019 Watches of Switzerland voit bondir ses résultats semestriels AW 2019 Les ventes de Watches of Switzerland, désormais coté à Londres, décollent AW