Les négociations avec la Chine se déroulent "très bien", dit Trump

WATFORD, Angleterre (Reuters) - Les négociations commerciales avec la Chine se déroulent "très bien", a déclaré mercredi Donald Trump, adoptant un ton plus positif que la veille lorsqu'il a évoqué la conclusion d'un accord après l'élection présidentielle aux Etats-Unis en novembre 2020. "Les discussions se déroulent très bien et nous verrons ce qui va se passer", a dit le président américain à la presse à l'issue d'un sommet de l'Otan près de Londres. Alors qu'un certain optimisme prévalait depuis plusieurs semaines dans les milieux économiques et financiers, Donald Trump a douché mardi les espoirs d'un accord commercial imminent entre les Etats-Unis et la Chine, déclarant qu'il ne s'était fixé aucune date butoir et jugeant même préférable d'attendre le résultat de l'élection présidentielle américaine de novembre 2020. L'agence Bloomberg a cependant rapporté mercredi que Washington et Pékin se rapprochaient d'un compromis sur le montant des droits de douane qui seraient supprimés dans le cadre d'un accord commercial partiel. (Steve Holland, Costas Pitas et James Davey; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)