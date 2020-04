Wavestone : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 20/04/2020 | 08:29 achat En cours

Cours d'entrée : 17.5€ | Objectif : 21.5€ | Stop : 15.5€ | Potentiel : 22.86% Le titre Wavestone fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 21.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 16.32 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 16.26 EUR.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. WAVESTONE -32.69% 378 ACCENTURE -17.02% 111 537 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. -10.17% 106 716 TATA CONSULTANCY SERVICES -0.62% 88 497 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. -17.26% 60 912 VMWARE, INC. -12.63% 57 050 DASSAULT SYSTÈMES SE -6.24% 38 892 INFOSYS LIMITED 2.08% 34 812 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -13.24% 29 522 VERISIGN 9.46% 24 302 AMADEUS IT GROUP, S.A. -3.33% 22 603

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2020 418 M EBIT 2020 46,1 M Résultat net 2020 26,6 M Dette 2020 29,0 M Rendement 2020 0,67% PER 2020 13,0x PER 2021 14,7x VE / CA2020 0,89x VE / CA2021 0,90x Capitalisation 342 M Prochain événement sur WAVESTONE 28/04/20 Année 2020 Publication évolution de l'activité Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 23,80 € Dernier Cours de Cloture 17,20 € Ecart / Objectif Haut 54,1% Ecart / Objectif Moyen 38,4% Ecart / Objectif Bas 16,3% Dirigeants Nom Titre Pascal Joseph Rene Imbert Chairman-Management Board Patrick Hirigoyen Chief Executive Officer Michel Dancoisne Chairman-Supervisory Board Tiphanie Bordier Chief Financial Officer & Head-Investor Relations Jean-François Perret Vice Chairman-Supervisory Board