Wavestone : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

06/12/2018 | 10:18

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Wavestone avec un objectif de cours ajusté de 38 à 37 euros, suite à une publication de semestriels 'de bonne facture, qui démontrent les bénéfices concrets du rapprochement avec Kurt Salmon sur les prix de vente'.



'La prudence du management est en phase avec la perception d'une dégradation potentielle de la macroéconomie tandis que Wavestone ne perçoit pas encore de signaux négatifs dans son activité commerciale', note l'analyste, qui abaisse légèrement ses estimations.



Le bureau d'études continue néanmoins de penser que 'Wavestone est bien positionné pour continuer à générer une croissance bénéficiaire supérieure à ses pairs tandis que le titre se traite avec une décote de l'ordre de 15% en VE/EBIT 2019'.



