Wavestone : à l'achat, Portzamparc porte sa cible à 35 euros

05/12/2018 | 09:23

Saluant les comptes semestriels décalés publiés hier par Wavestone, le bureau d'études Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur la valeur. L'objectif de cours sur le titre de la société de conseil en management et technologies numériques est relevé de 31,5 à 35 euros, soit un potentiel de hausse d'un peu plus de 15%.



Malgré la prudence de la direction, surtout relativement au 2e trimestre, soulignent les analystes, 'la marge opérationnelle courante du premier semestre est finalement de très bonne facture', puisqu'elle ressort en hausse de 100 points de base, à 10,9%, quand les analystes anticipaient un tassement de dix points. 'L'inflation salariale a été compensée par la poursuite de la juniorisation', explique une note, et le relèvement des prix a également joué.



'Cette publication est donc d'autant plus encourageante que le groupe garde un potentiel d'amélioration sur le taux d'activité, indicateur qui est sa priorité à court-terme', estime encore Portzamparc, qui relève en conséquence ses projections.









