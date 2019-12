Wavestone : publication 'rassurante', dit Oddo BHF, à l'achat

04/12/2019 | 10:31

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Wavestone, fort de 'résultats S1 solides en dépit de la forte baisse du taux d'activité'.



L'abaissement de la guidance de croissance ? 'Sans surprise', estime le broker. 'Nous comprenons que cette révision est liée à une visibilité relativement limitée sur la fin de l'année et à un risque d'impact de la grève des transports en Île-de-France (>80% du CA). Sur le S2, la guidance implique une croissance organique d'environ 2.5%, soit une légère accélération par rapport au S1 (+1%), qui doit provenir des segments Transports, du Secteur publique et énergie tandis que les services financiers (...) devraient rester en baisse.'



Après cette publication 'plutôt rassurante', Oddo BHF revoit à la hausse son objectif de cours, passant de 28 à 30 euros. Ce dernier représente un potentiel de hausse de l'ordre de +29%.



