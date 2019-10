Classement Happy Trainees France : Wavestone labellisé, pour la 6ème année consécutive

Alors que la nouvelle édition du Palmarès Happy Trainees vient tout juste d'être dévoilée, le cabinet de conseil Wavestone arrive à la 8ème place des entreprises où il fait bon réaliser un stage avec près de 90% de recommandations favorables. Créé par ChooseMyCompany.com, ce label indépendant valorise les entreprises qui soignent l'accueil, l'accompagnement et le management de leurs étudiants. Cette année, ce sont plus de 300 stagiaires et alternants des fonctions conseil, transverses et commerciales qui ont été invités à donner leur avis sur leur satisfaction et leur épanouissement professionnel au sein de Wavestone.

Ces retours et témoignages ont permis de mettre en évidence des points de satisfaction forts et des axes d'amélioration qui alimentent la démarche du cabinet dans l'intégration et l'accompagnement des étudiants. Fort de ce classement, Wavestone prévoit de recruter plus de 200 stagiaires/alternants cette année, en France et à l'international.

Un accompagnement sur-mesure

Wavestone prête une attention particulière à la bonne intégration et au suivi régulier des stagiaires/alternants dès leur arrivée. Chaque jeune est accompagné non seulement par les RH, mais également par ses managers de mission et un « Career Development Manager » : un manager de proximité dédié, qui suit son parcours au sein du cabinet. L'objectif est de guider les collaborateurs dans la découverte et l'apprentissage de leur métier, notamment en variant les situations.

Tout au long du stage ou de l'alternance, l'organisation de points réguliers est une opportunité d'échanger sur les projets réalisés, les compétences développées et les axes de progrès. 82% des répondants affirment apprécier ces retours de la part de leurs managers car cela leur « donne les moyens de progresser grâce à des feedbacks transparents et constructifs. »

Une expérience formatrice et responsabilisante

Les stagiaires et alternants interrogés apprécient l'opportunité de travailler sur des thématiques innovantes, non seulement lors de missions client et de projets internes mais aussi au travers de leur sujet de stage ou alternance. La possibilité d'intervenir sur des problématiques d'actualité et directement applicables leur permet « d'être stimulé intellectuellement et de pouvoir s'épanouir dans un métier où la réflexion est le moteur de l'action ».

Pour favoriser une montée en compétences rapide, Wavestone encourage l'autonomie des stagiaires/alternants. En établissant une relation de confiance avec leur management, ceux-ci sont amenés à être rapidement en relation directe avec les décisionnaires et à apporter une plus-value concrète dans leurs missions, au même titre que n'importe quel collaborateur en CDI. Ainsi, 86% des répondants considèrent qu'ils ont obtenu la confiance de leurs managers et ils sont 87% à estimer que leur passage chez Wavestone constitue une étape importante dans leur carrière.

200 stages et alternances à pourvoir

Wavestone favorise les expériences de fin d'études dans une logique de pré-embauche, avec pour ambition de recruter en CDI au moins 70% des stagiaires et alternants en fin de cursus.

Comme l'explique Laure MICHEL, Directrice du Recrutement chez Wavestone : « nous attendons des candidats un certain niveau de savoir-faire et de savoir-être. Cela signifie être en phase avec les valeurs structurantes du cabinet : audace, esprit d'équipe, exemplarité et passion ». Ainsi, les profils recherchés sont des personnalités curieuses, engagées et enthousiastes, avec un véritable potentiel de développement au sein de notre structure.

Pour candidater : https://stages-alternances.wavestone.com

