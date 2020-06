WAVESTONE : dévoile de sombres perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Confronté à un contexte difficile, WaveStone fait le gros dos. En dépit de perspectives dégradées, l'action du groupe de conseil progresse de 2,96% à 20,85 euros, limitant ses pertes depuis le début de l'année à 20%. Du fait des conséquences de l'épidémie de Covid-19, le marché de la société pourrait reculer de 18% à l'échelle mondiale et de 20% en Europe, selon le cabinet Source Global Research cité par Wavestone.Cette chute de la demande devrait s'accompagner d'un retour de la pression sur les prix et d'un durcissement de la concurrence.Sur les mois d'avril et mai, l'activité de Wavestone s'est inscrite en recul de 15% à 20% par rapport à la situation pré-confinement.Pour le mois de juin, le cabinet anticipe un niveau d'activité dans la lignée d'avril et mai. Sur l'ensemble du 1er trimestre 2020/21, le taux d'activité devrait ainsi avoisiner 60%.Pour atténuer cette baisse brutale, le cabinet a recours à des mesures de prises de congés ainsi qu'aux dispositifs d'activité partielle (de l'ordre de 12% des effectifs facturables sur les mois d'avril et mai).Sur le plan commercial, les prises de commandes sont fortement perturbées depuis mi-mars. Elles devraient cependant connaître une légère amélioration en juin. La visibilité donnée par les clients est faible. " L'effet sur les prix reste pour l'instant mesuré, avec toutefois des négociations plus tendues et l'apparition de demandes de renégociation " note le groupe de conseil.Ce dernier avertit que le deuxième trimestre (juillet - septembre) pourrait être marqué par une nouvelle dégradation de l'activité, du fait des faibles prises de commandes depuis le début de la crise et des effets des plans d'économies engagés par certains clients.Au-delà d'une relance commerciale, Wavestone a engagé des mesures d'adaptation au contexte économique. Le gel des embauches, en vigueur depuis mi-mars, est maintenu.Un plan de performance est mis en œuvre afin d'abaisser le point mort du cabinet. Il vise à dégager 15 millions d'économies sur l'exercice 2020/21, hors effet des dispositifs d'activité partielle et sans mesure d'ajustement des effectifs.Enfin, le plan stratégique Wavestone 2021 a été mis en sommeil, afin de donner la priorité aux actions court terme, et les projets de croissance externe sont suspendus.Dans le contexte actuel très incertain, Wavestone estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21.Sur l'exercice précédent, le résultat opérationnel courant de la société de conseil a augmenté de 55,7 millions. La marge opérationnelle courante est ressortie à 13,2%, en repli de 90 points de base, mais conforme à l'objectif fixé en début d'exercice malgré le recul du taux d'activité et les conséquences du Covid-19. Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 422 millions d'euros, en croissance interne de 2%.