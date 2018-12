Wavestone : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wavestone a enregistré au premier semestre, clos fin septembre, un résultat net part du groupe en progression de 33% à 10,6 millions d’euros. Porté par la progression des prix de vente et l’effet d’un jour d’activité supplémentaire cette année, la marge opérationnelle courante du cabinet de conseil en management et technologies a augmenté à 10,9% contre 9,9% un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a ainsi progressé de 21%, à 19,9 millions d’euros. Déjà publié, le chiffre d’affaires a atteint 182,6 millions d’euros en progression de 10%, dont +7% à périmètre et change constants." Même si les prises de commandes en octobre et novembre sont conformes au plan de marche, l'activité en demi-teinte des mois précédents et l'environnement économique plus incertain incitent le cabinet à une vigilance accrue ", a commenté la société. Dans ce contexte, Wavestone met l'accent sur la qualité d'exécution de ses actions, notamment sur le plan des ressources humaines et en ce qui concerne la remontée du taux d'activité.En dépit d'un marché très concurrentiel, le cabinet a décidé d'augmenter son plan de recrutement au second semestre et est confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de 600 recrutements bruts sur l'ensemble de l'exercice. À fin septembre, le taux d'activité s'établissait à 76%, contre 77% sur l'ensemble de l'exercice précédent.Pour autant, Wavestone a confirmé ses objectifs annuels 2018/19, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 8%, pour une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, incluant Xceed et hors Metis Consulting. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.