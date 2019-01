Wavestone : Bilan annuel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 611 titres Wavestone

Espèces : 88 633,74 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 074 titres Wavestone

94 000,00 euros apport complémentaire de 187 415,00 euros le 13/04/2007 apport complémentaire de 100 000,00 euros le 12/09/2012



A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble 2 800 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.