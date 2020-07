Wavestone : FIH passe sous les 20% des votes

24/07/2020 | 14:04

La société civile FIH, détenue par Pascal Imbert, a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 20 juillet, le seuil de 20% des droits de vote de Wavestone et détenir individuellement 24,00% du capital et 19,96% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total de droits de vote de Wavestone. À cette occasion, le concert auquel appartient FIH n'a franchi aucun seuil et détient, au 20 juillet, 54,66% du capital et 56,41% des droits de vote.



