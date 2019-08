Wavestone : M. Dancoisne passe sous les 30% des voix

08/08/2019 | 12:25

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 5 août, le président du conseil de surveillance de Wavestone, Michel Dancoisne, a franchi individuellement en baisse le seuil de 30% des droits de vote du groupe à la suite de l'augmentation du nombre de voix.



A cette date, M. Dancoisne détenait donc 19,92% des parts et 29,95% des voix de Wavestone.



Le concert formé par MM. Pascal Imbert (le président du directoire), sa société FIH et Michel Dancoisne n'a pour sa part franchi aucun seuil et pointe à 48,58% du capital et 55% des voix.









