Wavestone : Marge opérationnelle courante semestrielle en hausse à 10,9% – Confirmation des objectifs annuels

Lors de sa réunion du 3 décembre 2018, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2018 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes.

Une croissance semestrielle conforme au plan de marche malgré un 2ème trimestre en demi-teinte

Au 1er semestre 2018/19, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 182,6 M€ en progression de +10%, dont +7% à périmètre et change constants. Il est à noter que le semestre a bénéficié d'un effet jour positif de +0,6%.

La croissance semestrielle du cabinet est conforme au plan de marche, bien que marquée par une disparité entre les deux trimestres sous l'effet d'un fléchissement du taux d'activité au 2ème trimestre. Ce repli est la conséquence d'un certain ralentissement de l'activité au cours de l'été, conjugué à un rythme insuffisant de signatures de nouvelles missions à la rentrée. À fin septembre, le taux d'activité s'établissait à 76%, contre 77% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Le taux journalier moyen s'est élevé à 868 € sur la période, soit une progression à mi-année de +2,4% par rapport à 2017/18, supérieure aux +1% à +2% visés par le cabinet pour l'ensemble de l'exercice 2018/19.

Au 30 septembre 2018, le carnet de commande s'établissait à 3,3 mois, contre 3,7 mois à la fin de l'exercice 2017/18.

Tensions toujours fortes sur le turn-over, accélération sur le recrutement

Le 1er semestre a été marqué par de fortes tensions sur le turn-over. Celui-ci s'établissait à fin septembre à 21% en rythme annuel, contre 16% sur l'ensemble de l'exercice 2017/18. Wavestone poursuit l'intensification de ses actions afin de réduire ce niveau.

Le cabinet a poursuivi l'embauche de nouveaux collaborateurs à un rythme soutenu. En dépit d'un marché très concurrentiel, le cabinet a décidé d'augmenter son plan de recrutement au 2nd semestre et est confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de 600 recrutements bruts sur l'ensemble de l'exercice.

Au 30 septembre 2018, Wavestone comptait 2 851 collaborateurs contre 2 793 au 31 mars 2018 (y inclus l'apport des collaborateurs d'Xceed).

Progression de la marge opérationnelle courante semestrielle à 10,9%

Porté par la progression des prix de vente et l'effet jour positif, la marge opérationnelle courante a augmenté à 10,9% contre 9,9% un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du semestre a ainsi progressé de +21% par rapport à l'an dernier, à 19,9 M€.

Après comptabilisation de 1,3 M€ au titre de l'amortissement de la relation clientèle et en la quasi?absence d'autres produits et charges opérationnels (-0,2 M€ sur le semestre), le résultat opérationnel est ressorti à 18,5 M€, en croissance de +22% sur un an.

Le coût de l'endettement financier s'est légèrement réduit à 0,8 M€, tandis que les autres produits et charges financiers ont bénéficié de gains de change à hauteur de 0,4 M€.

À l'issue du 1er semestre 2018/19, le résultat net part du groupe progresse de +33% à 10,6 M€, contre 8,0 M€ l'an dernier. La marge nette semestrielle s'établit ainsi à 5,8% contre 4,8% un an plus tôt.

Un endettement financier maîtrisé

Au cours du 1er semestre 2018/19, Wavestone a généré une marge brute d'autofinancement de 15,9 M€, en progression de +41% sur un an.

Les opérations d'investissements ont représenté 20,8 M€, consacrées notamment à l'acquisition du cabinet de conseil britannique Xceed pour 12,5 M€ et à des rachats d'actions pour 4,8 M€.

Au 30 septembre 2018, la dette financière nette ressortait ainsi à 61,7 M€, contre 76,4 M€ un an plus tôt et 34,6 M€ fin mars 2018. Retraitée de l'acquisition d'Xceed, l'évolution de la dette financière nette sur le semestre est conforme à la saisonnalité habituelle du cabinet.

2nd semestre 2018/19 : priorité donnée à l'exécution

Même si les prises de commandes en octobre et novembre sont conformes au plan de marche, l'activité en demi-teinte des mois précédents et l'environnement économique plus incertain incitent le cabinet à une vigilance accrue.

Dans ce contexte, Wavestone met l'accent sur la qualité d'exécution de ses actions, notamment sur le plan des ressources humaines et en ce qui concerne la remontée du taux d'activité.

Acquisition de Metis Consulting, consolidé à partir du 1er novembre 2018

Wavestone a annoncé mi-novembre l'acquisition du cabinet français Metis Consulting, spécialisé en supply chain, avec l'ambition de se hisser parmi les leaders dans ce domaine.

Plus largement, le cabinet entend poursuivre son développement conformément aux ambitions du plan stratégique Wavestone 2021, et notamment vis-à-vis des transformations clés du marché que sont la banque de demain, la transition énergétique, les véhicules autonomes et nouvelles mobilités, ou encore la modernisation de l'État.

Confirmation des objectifs annuels 2018/19

À l'issue du 1er semestre, Wavestone confirme ses objectifs annuels 2018/19, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 8%, pour une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, incluant Xceed et hors Metis Consulting. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018/19, le mardi 29 janvier 2019, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble 2 800 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.