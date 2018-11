Wavestone : Parution de la Lettre aux actionnaires Wavestone – Novembre 2018

Wavestone annonce la mise à disposition de la Lettre aux actionnaires de novembre 2018.

Au sommaire de ce nouveau numéro :

Edito de Pascal Imbert , CEO

, CEO Actualité | The Positive Way : une nouvelle stratégie de marque au service de nos ambitions 2021

| The Positive Way : une nouvelle stratégie de marque au service de nos ambitions 2021 Zoom sur | Acquisition du cabinet de conseil Metis Consulting afin de se hisser parmi les leaders de la supply chaine Powerday, première journée mondiale de solidarité Wavestone

| Acquisition du cabinet de conseil Metis Consulting afin de se hisser parmi les leaders de la supply chaine Powerday, première journée mondiale de solidarité Wavestone Décryptage | Nouvelle stratégie RSE

| Nouvelle stratégie RSE Actualité | Wavestone à l'honneur au classement Gaïa Rating 2018

| Wavestone à l'honneur au classement Gaïa Rating 2018 Guide de l'actionnaire

La Lettre aux actionnaires est consultable sur l'Espace Finance du site internet de Wavestone, www.wavestone.com, onglet Investisseurs, Espace Actionnaires. Cliquez ici pour lire la Lettre aux actionnaires.

