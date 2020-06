Lors de sa réunion du 2 juin 2020, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes annuels consolidés au 31 mars 2020 résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Données consolidées auditées au 31/03 (en M€) 2019/20 2018/19 Variation Chiffre d'affaires 422,0 391,5 +8% Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 55,7

13,2% 55,2

14,1% +1% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (1,6)

(0,6)

53,5 (2,3)

(0,5)

52,4



+2% Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (2,2)

(1,2)

(19,0) (1,7)

(0,1)

(19,9) Résultat net part du groupe

Marge nette 31,1

7,4% 30,8

7,9% +1%

Croissance annuelle de +8% en 2019/20

Au cours de l'exercice 2019/20, le cabinet a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 422,0 M€, en hausse de +8%. L'impact des mesures de confinement à partir de la mi-mars a pesé à hauteur d'environ -2 M€ sur ce chiffre.

A taux de change et périmètre constants (hors Metis Consulting et WGroup), la croissance annuelle s'est élevée à +2%.

Près de 3 500 collaborateurs à l'issue de l'exercice 2019/20

Wavestone a maintenu tout au long de l'exercice un recrutement dynamique, jusqu'à la décision prise mi-mars de geler les embauches, sans toutefois interrompre les périodes d'essai. Sur l'ensemble de l'exercice, le cabinet a ainsi réalisé de l'ordre de 900 recrutements bruts.

La décélération du turn-over s'est poursuivie, pour s'établir à 14% contre 18% pour l'exercice précédent.

Au 31 mars 2020, Wavestone comptait 3 498 collaborateurs, contre 3 094 un an plus tôt.

Taux d'activité sous pression en fin d'exercice, prix de vente solides

Le taux d'activité de l'exercice a reculé à 71%, contre 75% en 2018/19, en absorbant, il est vrai, un rythme d'embauches particulièrement soutenu. L'activité a été notamment sous pression au 4ème trimestre, à 69%, sous l'effet d'un fléchissement en début d'année civile, puis du fait de la crise sanitaire pendant les dernières semaines de l'exercice.

Les prix sont demeurés solides en 2019/20, bénéficiant notamment de l'apport de WGroup. Le taux journalier moyen annuel est ressorti en hausse à 878 €, contre 872 € un an plus tôt. Hors WGroup, les prix de vente ont reculé de l'ordre de -1%.

Au 31 mars 2020, le carnet de commande s'élevait à 3,5 mois, contre 3,6 mois au 31 mars 2019.

Marge opérationnelle courante de 13,2%, conforme à l'objectif

Le résultat opérationnel courant de l'exercice s'est établi à 55,7 M€, contre 55,2 M€ en 2018/19. La marge opérationnelle courante est ressortie à 13,2%, conforme à l'objectif fixé en début d'exercice malgré le recul du taux d'activité et les conséquences du Covid-19.

L'impact de l'application de la norme IFRS 16 à compter de l'exercice 2019/20, qui a entraîné des transferts entre les postes « charges externes » et « dotations aux amortissements et provisions », est de +0,1 M€ sur le résultat opérationnel courant.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 53,5 M€ en 2019/20. Outre l'amortissement de la relation clientèle, il intègre -0,6 M€ d'autres produits et charges opérationnels, dont -1,3 M€ liés à l'acquisition de WGroup et +1,2 M€ du fait du non-versement d'une partie du complément de prix Metis Consulting.

Le coût de l'endettement financier est en hausse du fait de charges ponctuelles liées à la mise en place d'un nouveau contrat de financement. Les autres produits et charges financiers, intégrant les effets de change et

le coût des instruments de couverture, représentent -1,2 M€.

Après prise en compte des impôts, le résultat net part du groupe est de 31,1 M€. La marge nette s'est ainsi établie à 7,4% contre 7,9% pour l'exercice précédent.

Cash-flow d'activité de 55,3 M€ en 2019/20

Grâce à la bonne rentabilité de l'exercice et à un poste clients maîtrisé, le cash-flow lié à l'activité s'est établi à 55,3 M€. Il est à noter que ce montant a bénéficié à hauteur de 6,6 M€ de l'application de la norme IFRS 16.

Les opérations d'investissement se sont élevées à 29,5 M€ sur l'exercice, dont 24,9 M€ liés à l'acquisition de WGroup. Les flux liés au financement ont consommé 11,2 M€, dont 4,6 M€ pour le versement du dividende et 3,5 M€ consacrés à des rachats d'actions.

Fin mars 2020, Wavestone a signé un nouveau contrat de financement avec ses partenaires bancaires, se substituant au précédent. Outre le refinancement de la dette existante et l'allongement de sa maturité, ce contrat a permis au cabinet de se doter de nouvelles lignes de crédit pour la croissance externe et de porter à 30 M€ la ligne destinée à financer son besoin en fonds de roulement. Dans le contexte du Covid-19, cette dernière a été intégralement tirée dès fin mars.

Trésorerie disponible de 65,1 M€ au 31 mars 2020

A l'issue de l'exercice 2019/20, les fonds propres consolidés de Wavestone s'élevaient à 177,1 M€, pour une dette financière nette (hors dettes locatives) ramenée à 29,1 M€, contre 38,7 M€ à fin mars 2019.

Données consolidées auditées au 31/03 (en M€) 31/03/2020 31/03/2019 Données consolidées auditées au 31/03 (en M€) 31/03/2020 31/03/2019 Actif non courant 232,8 177,4 Capitaux propres 177,1 150,8 dont écarts d'acquisition 166,5 140,6 dont droits d'utilisation des biens en location 30,6 - Passifs financiers

dont part à moins d'un an 94,3

38,2 89,4

23,7 Actif courant 151,7 156,1 Dettes locatives 37,7 - dont créances clients 128,4 130,4 Trésorerie 65,1 50,7 Passifs non financiers 140,5 144,0 Total 449,6 384,2 Total 449,6 384,2

Au 31 mars 2020, la trésorerie disponible du cabinet s'élevait à 65,1 M€.

Il est à noter que cette situation ne bénéficie pas des mesures de soutien financier mises en place par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le cabinet ne fait pas non plus appel à la mobilisation de ses créances clients.

Au regard du contexte et du fait du recours au dispositif d'activité partielle, le Directoire et le Conseil de surveillance proposeront à l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juillet prochain de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019/20.

Dans le même esprit, les membres du Directoire ont renoncé à la partie variable de leur rémunération au titre de l'exercice 2019/20. Les membres du Conseil de surveillance ont quant à eux décidé de réduire de 25% la rémunération due pour leur activité au titre du même exercice.

Un marché du conseil fortement dégradé dans les mois à venir

Wavestone se prépare à affronter une conjoncture économique fortement dégradée pendant l'exercice 2020/21 du fait des conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Après avoir donné la priorité aux réponses immédiates à la crise sanitaire, les entreprises sont désormais tournées vers la gestion des conséquences de l'épidémie sur leur activité. Cette seconde phase se matérialise par un attentisme marqué, des arbitrages dans les investissements et la multiplication de plans d'économies.

Le marché du conseil devrait ainsi être fortement impacté en 2020. Le cabinet Source Global Research estime qu'il pourrait reculer de -18% à l'échelle mondiale et -20% en Europe. Cette chute de la demande devrait s'accompagner d'un retour de la pression sur les prix et d'un durcissement de la concurrence.

Point de situation sur l'activité de Wavestone à fin mai

Sur les mois d'avril et mai, l'activité de Wavestone s'est inscrite en recul de -15% à -20% par rapport à la situation pré-confinement.

Pour le mois de juin, le cabinet anticipe un niveau d'activité dans la lignée d'avril et mai. Sur l'ensemble du 1er trimestre 2020/21, le taux d'activité devrait ainsi avoisiner 60%.

Pour atténuer cette baisse brutale, le cabinet a recours à des mesures de prises de congés ainsi qu'aux dispositifs d'activité partielle (de l'ordre de 12% des effectifs facturables sur les mois d'avril et mai).

En dépit de la baisse d'activité, la position de trésorerie du cabinet a bien résisté et s'est même renforcée à fin mai grâce à un bon niveau d'encaissement client.

Sur le plan commercial, les prises de commandes sont fortement perturbées depuis mi-mars. Elles devraient cependant connaître une légère amélioration en juin. La visibilité donnée par les clients est faible. L'effet sur les prix reste pour l'instant mesuré, avec toutefois des négociations plus tendues et l'apparition de demandes de renégociation.

Le 2ème trimestre (juillet - septembre) pourrait être marqué par une nouvelle dégradation de l'activité, du fait des faibles prises de commandes depuis le début de la crise et des effets des plans d'économies engagés par certains clients.

Un plan de bataille pour affronter 2020

Pour affronter cette période perturbée, Wavestone entend mobiliser les atouts qui ont démontré leur efficacité au cours des crises précédentes : force commerciale dédiée, large portefeuille de clients grands comptes, agilité sectorielle, engagement et sens du collectif des collaborateurs du cabinet.

Le cabinet a ainsi initié, à partir de mi-avril, une relance vigoureuse de son action commerciale, à travers le renforcement de ses équipes de business development, la mobilisation de consultants supplémentaires en avant-vente, et l'accélération du rythme de prospection.

L'industrie pharmaceutique, les utilities, les services financiers ou encore le secteur public, qui constituent des secteurs d'activité a priori plus résilients, font l'objet d'efforts particuliers. Au même titre, l'accent est mis sur les offres de service les plus en lien avec les enjeux de la période, telles que cybersécurité, optimisation IT, efficacité opérationnelle.

Le cabinet se prépare en outre à adapter rapidement ses priorités commerciales au fur et à mesure que la physionomie du marché va se préciser.

Au-delà de cette relance commerciale, Wavestone a engagé des mesures d'adaptation au contexte économique.

Le gel des embauches, en vigueur depuis mi-mars, est maintenu.

Un plan de performance est mis en œuvre afin d'abaisser le point mort du cabinet. Il vise à dégager 15 M€ d'économies sur l'exercice 2020/21, hors effet des dispositifs d'activité partielle et sans mesure d'ajustement des effectifs.

Toutes les équipes de Wavestone, quels que soient leur fonction, leur practice ou leur bureau d'appartenance sont alignées sur un objectif commun : la rentabilité du cabinet.

Enfin, le plan stratégique Wavestone 2021 a été mis en sommeil, afin de donner la priorité aux actions court terme, et les projets de croissance externe sont suspendus.

Décision de ne pas fixer d'objectifs financiers 2020/21

Dans le contexte actuel très incertain, Wavestone estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21.

Prochains rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020/21, le lundi 27 juillet 2020, après la clôture des marchés d'Euronext, et assemblée générale des actionnaires le mardi 28 juillet 2020 à 9h00.

