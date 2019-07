Wavestone : accélère aux Etats-Unis avec WGroup

19/07/2019 | 09:25

Le groupe de conseil Wavestone annonce ce matin l'acquisition en espèces de l'acteur américain WGroup, basé à Philadelphie.



Créé en 2004 et employant environ 100 personnes, la cible a réalisé en 2018 un CA de 26,1 millions de dollars (+ 16%) et dégagé une marge d'EBITDA ajustée d'environ 15%. Elle sera consolidée dans les comptes de Wavestone au 1er août prochain.



A titre de comparaison, Wavestone a terminé son exercice 2018/2019 clos fin mars sur un CA de 391,5 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 14,1%.



'WGroup est présent essentiellement dans les secteurs Healthcare and Insurance, Media & Entertainment, Global Manufacturing, Retail et Financial Services', explique le groupe français.



Après cette opération, son CA aux Etats-Unis atteindra environ 31 millions d'euros en année pleine.



