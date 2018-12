Wavestone : ambitions annuelles confirmées

04/12/2018 | 18:27

Après un premier semestre 'conforme au plan de marche malgré un 2ème trimestre en demi-teinte', Wavestone annonce confirmer ses objectifs annuels 2018/19, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 8%, pour une marge opérationnelle courante supérieure à 13%, incluant Xceed et hors Metis Consulting, le tout à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.



S'agissant de ses comptes au terme de la première moitié de l'exercice, le bénéfice net part du groupe s'est inscrit en hausse de 33% en glissement annuel, porté à 10,6 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant est pour sa part ressorti à 19,9 millions d'euros, soit une progression de 21%.



Par ailleurs, le chiffre d'affaires est également bien orienté (+10%), s'affichant à 182,6 millions.





