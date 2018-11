Wavestone : croissance de 10% du CA au 1er semestre

07/11/2018 | 09:46

Wavestone affiche sur son premier semestre 2018-19 un chiffre d'affaires à 182,6 millions d'euros, en progression de 10%, dont 7% à périmètre et change constants. Pour mémoire, le semestre a bénéficié d'un effet jour positif à hauteur de +0,6%.



Le taux journalier moyen s'est élevé à 868 euros sur le semestre, à comparer à 848 euros pour l'exercice 2017-18, soit une progression à mi-année de +2,4% supérieure aux +1% à +2% visés par le cabinet pour l'ensemble de l'exercice 2018-19.



Wavestone confirme ses objectifs pour l'exercice 2018-19 d'un chiffre d'affaires consolidé en croissance d'au moins 8%, assorti d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.



