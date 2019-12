Wavestone : en hausse, un broker en soutien

04/12/2019 | 14:59

Le titre Wavestone s'affiche en hausse de +3,7% ce mercredi, l'analyste Oddo BHF confirmant sa recommandation 'achat' sur celui-ci, fort de 'résultats S1 solides en dépit de la forte baisse du taux d'activité'.



L'abaissement de la guidance de croissance ? 'Sans surprise', estime le broker. 'Nous comprenons que cette révision est liée à une visibilité relativement limitée sur la fin de l'année et à un risque d'impact de la grève des transports en Île-de-France (>80% du CA). Sur le S2, la guidance implique une croissance organique d'environ 2.5%, soit une légère accélération par rapport au S1 (+1%), qui doit provenir des segments Transports, du Secteur publique et énergie tandis que les services financiers (...) devraient rester en baisse.'



Après cette publication 'plutôt rassurante', Oddo BHF revoit à la hausse son objectif de cours, passant de 28 à 30 euros. Ce dernier représente un potentiel de hausse de l'ordre de +29%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.