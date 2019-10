Wavestone : s'engage pour ses collaborateurs LGBT+

A l'initiative de son réseau diversité et inclusion Wavestone For All, le cabinet de conseil Wavestone a signé le vendredi 27 septembre, la Charte d'Engagement LGBT+ de l'Autre Cercle, qui vise à assurer l'inclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres dans leur cadre professionnel. Le cabinet rejoint ainsi les 130 signataires de la charte : un premier marqueur fort qui fonde l'engagement de Wavestone sur le sujet LGBT+ et qui s'inscrit dans la droite lignée de sa politique en faveur de l'égalité de traitement et de la diversité de ses candidats et collaborateurs, l'un des 8 engagements de sa démarche RSE.

La charte LGBT+ : un engagement à dimension internationale

A la suite d'un sondage interne sur le thème de l'inclusion et du bien-être des collaborateurs et collaboratrices LGBT+ ainsi que d'une série d'ateliers participatifs, le réseau indépendant interne Wavestone For All* a élaboré un plan d'action, présenté au comité de direction du cabinet à l'été 2019. Parmi les actions phares décidées à court terme : la signature de la Charte LGBT+.

Depuis le 27 septembre dernier, Wavestone est signataire de la Charte d'Engagement LGBT+ de l'Autre Cercle, aux côtés de 130 autres signataires actuels, dont des sociétés d'envergure internationale, des cabinets de conseil, d'audit et juridiques, ainsi que des Ministères. La signature officielle a eu lieu à Paris, en présence de l'association L'Autre Cercle, Pascal Imbert (CEO, Président du Directoire de Wavestone), Fanny Rouhet (Directrice du développement RH de Wavestone), Sévérine Hassler (Responsable RSE de Wavestone), et Christine Ervé (Co-fondatrice du réseau Wavestone For All).

Créée en 2012 à l'initiative de l'Autre Cercle**, la charte LGBT+ est la première initiative européenne dans ce domaine qui vise à promouvoir la diversité, lutter contre les discriminations et assurer une meilleure intégration des personnes LGBT+.

Ainsi, à travers cette signature, Wavestone s'engage à :

Créer un environnement inclusif pour les collaborateurs/collaboratrices LGBT

Veiller à une égalité de droit et de traitement entre tous quelles que soient leur orientation sexuelle et identité sexuelle ou de genre

Soutenir les collaborateurs ou collaboratrices victimes de propos ou d'actes discriminatoires

Mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire évoluer l'environnement professionnel général

Les bureaux de Wavestone situés à l'international sont également associés à cette démarche.

« Cette charte témoigne de l'engagement de Wavestone au plus haut niveau. Nous devons désormais décliner cet engagement opérationnellement dans notre quotidien à tous, dans nos pratiques de recrutement, de management, dans nos dispositifs RH parentalité /santé/prévoyance, etc… Notre objectif étant que tout collaborateur ou collaboratrice, quelle que soit son orientation sexuelle, soit protégé(e) de toute forme de discrimination, ait les mêmes avantages et la même expérience collaborateur au sein du cabinet » ajoute Fanny Rouhet, Directrice du Développement RH.

Wavestone : l'ambition d'être un employeur responsable

Cet engagement sur le sujet LGBT+ s'inscrit pleinement dans la démarche RSE de Wavestone, structurée autour de 4 axes stratégiques déclinés en 8 objectifs :

Être un employeur responsable : favoriser le développement et l'épanouissement des collaborateurs ; agir pour la diversité et l'équité de traitement de nos collaborateurs et candidats.

Être un partenaire de confiance : garantir le respect des règles de transparence et de déontologie et protéger les données sur toute notre chaîne de valeur.

Être un cabinet de conseil engagé : intégrer les enjeux RSE dans la pratique de notre métier de conseil.

Avoir une empreinte sociale positive : limiter les impacts environnementaux de notre activité ; soutenir des projets créateurs de valeurs sociétales et mettre nos compétences à leur service.

Les collaborateurs du cabinet, fortement associés au projet d'entreprise, s'impliquent dans la construction et l'animation quotidienne de cette démarche que ce soit en pilotant des chantiers, en participant à des ateliers, au travers d'activités de parrainage ou mécénat de compétences ou encore en lançant de nouvelles initiatives qui, in fine, font bouger l'entreprise.

« J'ai co-fondé, avec un groupe de collaborateurs, le réseau interne indépendant, Wavestone For All, pour promouvoir, par des actions concrètes, la diversité et l'inclusion au sein du cabinet, en étant à l'écoute de tous. Le LGBT+ a émergé rapidement des ateliers avec les collaboratrices et collaborateurs comme une priorité. En effet, des comportements inappropriés ou maladroits étaient remontés et demeuraient souvent invisibles. Une prise de conscience collective s'imposait » explique Christine Ervé, Manager Digital & Emerging Technologies et co-fondatrice de Wavestone For All.

« L'un des objectifs de Wavestone en matière de RSE est d'être un employeur responsable, avec l'ambition de favoriser la diversité et l'équité de traitement pour tous nos candidats et collaborateurs et de stimuler le développement et l'épanouissement de tous. Ceci nous a amené à nous engager il y a plusieurs années déjà dans des plans d'actions autour de l'égalité entre F/H, …et plus récemment à créer une mission Handicap. Grâce à Wavestone For All, nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre, sur le thème LGBT. Nous aurions sans doute mis plus de temps à identifier les difficultés, que cette initiative a permis de mettre en lumière » commente

Séverine Hassler, Responsable RSE du cabinet.

* Wavestone For All est un réseau indépendant de collaborateurs.rice.s qui porte les sujets de Diversité et d'Inclusion au sein du cabinet Wavestone.

** L'Autre Cercle est une association de professionnels LGBT+ (Lesbienne Gay Bi et Trans, et leurs amis), dont la vision est un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux des personnes dans leur diversité quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. Elle vise en particulier à prévenir et lutter contre les discriminations dans le monde du travail.

La Charte d'Engagement LGBT+ est disponible sur le site de l'Autre Cercle (www.autrecercle.org) : ici

À propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Plus d'informations sur www.wavestone.com@wavestoneFR