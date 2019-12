Forums > Forum Wavestone

Fil d'actualité Discussions Wavestone Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue lco Que penser de SOLUCOM ca fait quelque temps qu'il monte doucement. Le consensus de ZB le donne à presque 24 EUROS

Peut on raisonnablement penser que cette valeur se mette en route ?



MonaSo participe à cette discussion MonaSo - LCO Un biais légèrement montant à 17,20€. Le chiffre d'affaire est bon à +29% au dernier trimestre 2007-2008. INVESTIR a un objectif à 21€ soit 20% de PV. La cotation au marché C est souvent imprévisible. Ce biais haussier peut continuer cmme ça qq temps.

Avis neutre sur le titre. --- - lco J'avais bien vu alex, le titre monte depuis un petit moment et je pense qu'il st temps d'acheter. MonaSo - LCO Nolwen, tu me réponds cette fois-ci! Tu as acheté?

Les recos sont à l'achat. --- - lco J'en ai déjà une ligne et j'envisage d'en rajouter un peu mais j'hésite car il faut que je réserve un peu d'argent pour d'autres valeurs qui elles aussi sont en forme comme exhonit therapeutics et media 6. Voir les 4 réponses précédentes MonaSo - LCO C'est vrai, EXONHIT marche bien et MEDIA 6 est recommandé. Merci Nolwen, tu vois quand tu veux! J'avais posé une autre question pour savoir si tu avais acheté. Il me semble que c'est CAP mais je n'en suis plus trop sur.



Bon trade.

A++





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue SOLUCOM Fin de consolidation possible. On peut envisager un retour vers 16.40









Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite lco 5 SOLUCOM Voir la suite

Graphique WAVESTONE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur Wavestone acrouan 91

stock-pick 30

0PHENIX0 11

zombie 19

ocerg2 3