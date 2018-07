WAVESTONE : croissance interne de 9% au premier trimestre et tensions en matière de turn-over

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre, clos fin juin, de son exercice 2018/2019, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 95,9 millions d'euros en progression de 12%, et de 13% à change constant. À périmètre et change constants, la croissance organique du cabinet s’est élevée à 9%. Cette croissance trimestrielle est le résultat de la bonne orientation des indicateurs opérationnels au cours de la période. Le taux d’activité s’est ainsi établi à 78% au premier trimestre 2018/2019, contre 77% sur l’ensemble du dernier exercice.Dans le sillage des mois précédents, les prix de vente ont confirmé leur inflexion positive. Le taux journalier moyen s'est élevé à 869 euros sur le trimestre, à comparer à 848 euros pour l'exercice 2017/2018, soit une progression de 2,5%.Au 30 juin 2018, Wavestone comptait 2 825 collaborateurs contre 2 793 au 31 mars 2018. Le plan de recrutement du groupe se déroule conformément au plan de marche annuel, avec plus de 600 embauches visées sur l'exercice 2018/2019.En revanche, le premier trimestre a été marqué par un regain des tensions en matière de turn-over. Celui-ci s'est établi à 21% en rythme annuel, contre 16% sur l'ensemble du dernier exercice, nettement au-dessus du rythme de 15% visé par le cabinet à moyen terme.Pour l'ensemble de l'exercice 2018/2019, le cabinet a confirmé pleinement ses objectifs financiers annuels : réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance d'au moins 8%, incluant Xceed racheté en avril, assorti d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.Wavestone a toutefois prévenu que le deuxième trimestre pourrait s'avérer moins dynamique, du fait des tensions sur le turn-over, un point d'attention central dans les mois à venir, et en raison d'un risque de fléchissement du taux d'activité durant l'été et à la rentrée.