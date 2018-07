Wavestone : Croissance solide au 1er trimestre 2018/19 : +12%

Chiffre d'affaires En M€ - données consolidées non auditées 2018/19 2017/18 Variation Variation à change constant Variation à périmètre1

et change constants 1er trimestre 95,9 85,4 +12% +13% +9%

1 Le cabinet britannique Xceed est consolidé depuis le 01/04/2018

Au 1er trimestre de son exercice 2018/19 (du 1er avril au 30 juin 2018), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 95,9 M€, en progression de 12%, et de 13% à change constant. À périmètre et change constants, la croissance organique du cabinet s'est élevée à 9%.

Indicateurs opérationnels bien orientés

Cette croissance trimestrielle soutenue est le résultat de la bonne orientation des indicateurs opérationnels au cours de la période.

Le taux d'activité s'est ainsi établi à 78% au 1er trimestre 2018/19, contre 77% sur l'ensemble du dernier exercice.

Dans le sillage des mois précédents, les prix de vente ont confirmé leur inflexion positive. Le taux journalier moyen s'est élevé à 869 € sur le trimestre, à comparer à 848 € pour l'exercice 2017/18, soit une progression de 2,5%.

Enfin, le carnet de commande s'établissait à 3,6 mois au 30 juin 2018, contre 3,7 mois à la fin de l'exercice 2017/18.

Poursuite de la dynamique de recrutement, mais accroissement des tensions sur le turn-over

En dépit d'un marché de plus en plus tendu sur le plan des ressources humaines, le plan de recrutement de Wavestone se déroule conformément au plan de marche annuel, avec plus de 600 embauches visées sur l'exercice 2018/19.

En revanche, le 1er trimestre a été marqué par un regain des tensions en matière de turn-over. Celui-ci s'est établi à 21% en rythme annuel, contre 16% sur l'ensemble du dernier exercice, nettement au-dessus du rythme de 15% visé par le cabinet à moyen terme.

Wavestone va donc poursuivre l'intensification de ses actions en matière de ressources humaines, entamée depuis plusieurs mois.

Au 30 juin 2018, Wavestone comptait 2 825 collaborateurs contre 2 793 au 31 mars 2018.

Xceed : une intégration en bonne voie

Le 1er trimestre 2018/19 a également été marqué par l'acquisition, début avril, du cabinet de conseil britannique Xceed.

Même si l'activité d'Xceed sur le début de l'exercice a été marquée par un ralentissement, l'intégration au sein de Wavestone est en bonne voie, avec d'ores et déjà la signature de premières affaires communes.

Dès le courant de l'été, les équipes d'Xceed vont intégrer les locaux de Wavestone à Londres et, à la rentrée, elles basculeront sous la marque Wavestone.

Confirmation des objectifs 2018/19

Wavestone a réalisé un début d'exercice 2018/19 dynamique et meilleur qu'attendu, grâce à un taux d'activité solide et à la progression soutenue des prix de vente.

Le 2e trimestre pourrait s'avérer moins dynamique, du fait des tensions sur le turn-over, un point d'attention central dans les mois à venir, et en raison d'un risque de fléchissement du taux d'activité durant l'été et à la rentrée.

Pour l'ensemble de l'exercice 2018/19, le cabinet confirme pleinement ses objectifs financiers annuels : réaliser un chiffre d'affaires consolidé en croissance d'au moins 8%, incluant Xceed, assorti d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du premier semestre 2018/19, le mardi 6 novembre 2018, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus stratégiques.

Wavestone rassemble 2 800 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work®.

