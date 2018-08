Conformément à la 17ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 juillet 2018, Wavestone annonce la division par 4 du pair de ses actions.

Cette division sera effective à compter de la séance de Bourse du 4 septembre 2018. À l'occasion de cette opération, le code ISIN de l'action Wavestone sera modifié pour devenir FR0013357621. Le code mnémonique restera en revanche inchangé : WAVE.

Un titre plus accessible et potentiellement plus liquide

Les 5 049 123 actions actuelles d'une valeur de pair de 0,10 € seront remplacées par 20 196 492 actions nouvelles d'une valeur de pair de 0,025 €. Le capital social demeure inchangé à 504 912,30 €.

En conséquence, le 4 septembre à l'ouverture de la Bourse, un actionnaire détenant 1 action Wavestone actuelle détiendra 4 actions nouvelles à un cours de Bourse divisé par 4 par rapport au cours de clôture de la veille. Cette opération sera réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires de Wavestone et n'aura pas d'impact sur leurs droits.

Avec cette opération, Wavestone souhaite rendre son titre plus accessible et améliorer la liquidité de celui-ci. Le cabinet confirme ainsi l'attention qu'il porte à sa stratégie boursière et aux relations avec ses actionnaires.

Calendrier de mise en œuvre de l'opération

Lundi 3 septembre : dernier jour de cotation des actions actuelles sous le code ISIN FR0004036036 et modification temporaire de leur code mnémonique (WAVET)

: dernier jour de cotation des actions actuelles sous le code ISIN FR0004036036 et modification temporaire de leur code mnémonique (WAVET) Mardi 4 septembre : radiation des actions actuelles et cotation des actions nouvelles sous le code ISIN FR0013357621

: radiation des actions actuelles et cotation des actions nouvelles sous le code ISIN FR0013357621 Jeudi 6 septembre : inscription en compte des actions de nouveau pair (payment date)

Prochain rendez-vous de communication financière : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2018/19 le 6 novembre 2018 (après Bourse).

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus stratégiques.

Wavestone rassemble 2 800 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Sarah LAMIGEON

Directrice de la communication

Tél. : 01 49 03 20 00

Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54768-wavestone-cp-division-par-4-du-pair-de-l_action-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews