Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu'au mois d'août 2018, le capital se composait de 5 049 123 actions en circulation et représentait un nombre total de droits de vote de 7 919 948 calculé conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

En complément, et conformément à la 17ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 juillet 2018, Wavestone a mis en œuvre en date du 4 septembre 2018 la division par 4 du pair de ses actions. Les 5 049 123 actions précédentes (code ISIN : FR0004036036) d'une valeur de pair de 0,10 € ont été remplacées par 20 196 492 actions nouvelles (code ISIN : FR0013357621) d'une valeur de pair de 0,025 €. Le capital social demeure inchangé à 504 912,30 €.



A propos de Wavestone Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l'ambition de Wavestone est d'apporter à ses clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. Wavestone rassemble 2 800 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To Work®.



Wavestone

Pascal IMBERT

CEO

Tél. : 01 49 03 20 00

Sarah LAMIGEON

Directrice de la communication

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

Information réglementée

Information relative au nombre total de droits de vote et d′actions composant le capital :

