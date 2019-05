Wavestone Sa : Marge opérationnelle courante 2018/19 résistante à 14,1% - Objectifs prudents pour 2019/20 mais maintien du cap sur la croissance

Lors de sa réunion du 27 mai 2019, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes annuels consolidés au 31 mars 2019 résumés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Données consolidées auditées

au 31/03 (en M€) 2018/19 2017/18 Variation Chiffre d'affaires 391,5 359,9 +9% Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 55,2

14,1% 50,6

14,1% +9%

Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (2,3)

(0,5)

52,4 (2,5)

(1,3)

46,8



+12% Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (1,7)

(0,1)

(19,9) (1,9)

(1,0)

(17,3) Résultat net part du groupe

Marge nette 31,0

7,9% 26,6

7,4% +16%



391,5 M€ de chiffre d'affaires en 2018/19, en progression de +9% dont +5% en organique

A l'issue de l'exercice 2018/19, le chiffre d'affaires consolidé du cabinet s'est établi à 391,5 M€, en hausse de +9%. Au cours de l'exercice, Wavestone a acquis les cabinets Xceed et Metis Consulting, consolidés respectivement depuis le 1er avril 2018 et le 1er novembre 2018.

À périmètre et taux de change constants, la croissance organique annuelle s'est élevée à +5%.

Dépassement du plan de recrutement annuel et ralentissement du turn-over au 2nd semestre

Tout au long de l'année, Wavestone a poursuivi une politique de recrutement dynamique qui a permis de réaliser de l'ordre de 800 recrutements bruts, contre plus de 600 visés en début d'exercice.

Parallèlement, après un regain de tension en matière de ressources humaines en début d'exercice, le

turn-over a ralenti au 2nd semestre, pour s'établir à 18% sur 12 mois, contre 21% en rythme annuel à mi?exercice. Le cabinet confirme son objectif visant à converger progressivement vers un niveau de turn-over inférieur à 15%.

Au 31 mars 2019, Wavestone comptait 3 094 collaborateurs contre 2 793 au 31 mars 2018.

Taux d'activité sous pression en 2018/19, mais prix de vente en progression

Le taux d'activité s'est établi à 75% sur l'exercice, contre 77% en 2017/18. Après le fléchissement constaté pendant l'été 2018, le taux d'activité est demeuré sous pression jusqu'à la fin de l'exercice malgré une accentuation de l'effort commercial depuis l'automne.

Les prix de vente ont enregistré une progression annuelle de +2,8%, supérieure à la fourchette de +1% à +2% visée par le cabinet pour l'ensemble de l'exercice 2018/19. Le taux journalier moyen s'est ainsi établi à 872 € sur l'exercice, contre 848 € en 2017/18.

Au 31 mars 2019, le carnet de commande s'établissait à 3,6 mois, contre 3,7 mois à la fin de l'exercice 2017/18.

Progression de +16% du résultat net part du groupe en 2018/19

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 55,2 M€ en 2018/19, en progression de +9% par rapport à l'an dernier. La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 14,1%, niveau identique à celui de 2017/18. Il convient de noter que les dotations nettes aux amortissements et provisions, qui s'élèvent à 3,5 M€, se composent essentiellement d'amortissements, à hauteur de 3,7 M€.

Le résultat opérationnel progresse de +12% à 52,4 M€, compte tenu de la baisse de l'amortissement de la relation clientèle et des autres produits et charges opérationnels.

Le résultat net part du groupe gagne quant à lui +16%, à 31,0 M€, contre 26,6 M€ un an plus tôt. La marge nette annuelle s'est ainsi établie à 7,9% contre 7,4% en 2017/18.

Un cash-flow supérieur au montant des acquisitions

A l'issue de l'exercice 2018/19, Wavestone a généré une marge brute d'autofinancement de 43,1 M€,

en progression annuelle de +27%. Après prise en compte d'une augmentation du besoin en fond de roulement de 10,4 M€, le cash-flow lié à l'activité s'est établi à 32,6 M€.

Les opérations d'investissements se sont élevées à 23,3 M€, consacrées notamment à l'acquisition des cabinets de conseil Xceed (Royaume-Uni) et Metis Consulting (France) pour 21,6 M€. Les flux liés au financement ont consommé 11,1 M€. Ils intègrent essentiellement des rachats d'actions pour 8,1 M€ et le versement du dividende pour 4,1 M€.

Au 31 mars 2019, les fonds propres consolidés de Wavestone s'élevaient à 150,8 M€, pour une dette financière nette de 38,7 M€, contre 34,6 M€ à fin mars 2018.

(en M€) 31/03/2019 31/03/2018

(en M€) 31/03/2019 31/03/2018 Actif non courant

dont écarts d'acquisition 177,4

140,6 157,1

118,9 Capitaux propres 150,8 130,2 Actif courant

dont créances clients 156,1

130,4 152,2

123,9 Passifs non financiers 144,0 144,4 Trésorerie 50,7 52,1 Passifs financiers

dont part à moins d'un an 89,4

23,7 86,7

16,7 Total 384,2 361,3 Total 384,2 361,3

Wavestone proposera lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, le 25 juillet 2019, le versement d'un dividende de 0,23 € par action au titre de l'exercice 2018/19, en progression de +14%.

Intensification de l'effort commercial en 2019/20

La fin de l'exercice 2018/19 s'est avérée décevante. Si la montée en valeur des prestations du cabinet a permis une progression sensible des prix de vente, elle s'est accompagnée d'un rythme de prise de commande insuffisant, conduisant à une nette érosion du taux d'activité.

L'environnement économique devient en outre plus incertain et commence à peser sur la demande de conseil. Les donneurs d'ordres manifestent plus de prudence et de sélectivité, en particulier au sein du secteur bancaire.

Dans ce contexte, le cabinet entend intensifier encore son effort de vente en 2019/20, en augmentant la taille de ses équipes de business development, en accélérant ses actions de prospection et en resserrant le pilotage de son activité commerciale. Wavestone va en parallèle veiller à orienter son effort vers les secteurs d'activité les plus porteurs tels que le secteur public, le transport, ou encore le secteur énergie-utilities.

Maintien du cap sur la croissance et confirmation des ambitions Wavestone 2021

Malgré cette période plus délicate, Wavestone est confiant dans ses perspectives. Le cabinet fait donc le pari de maintenir un rythme de recrutement soutenu, même si cela doit pénaliser à court terme la remontée de son taux d'activité. Wavestone vise ainsi plus de 600 recrutements bruts sur l'exercice.

En outre, le cabinet poursuit ses actions en matière de croissance externe et espère concrétiser une à deux acquisitions au cours de l'exercice, en priorité à l'international.

A plus long terme, le cabinet confirme les ambitions de son plan stratégique Wavestone 2021. Toutefois, les objectifs de ce plan en matière de progression du chiffre d'affaires et de part d'activité à l'international deviennent plus tendus, en raison de la croissance moins dynamique des derniers mois et de valorisations qui restent élevées en matière d'acquisitions.

Objectifs 2019/20 : croissance du chiffre d'affaires supérieure à +5%, marge opérationnelle courante supérieure à 13%

Pour l'exercice 2019/20, compte tenu des performances des derniers mois et du contexte de marché plus incertain, le cabinet se fixe des objectifs prudents.

Wavestone vise ainsi une croissance de son chiffre d'affaires 2019/20 supérieure à +5%, incluant Metis Consulting sur 12 mois, assortie d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Prochains rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019/20, le mercredi 24 juillet 2019, après la clôture des marchés d'Euronext, et assemblée générale des actionnaires le jeudi 25 juillet 2019 à 9h00 au Pavillon Gabriel (5 Avenue Gabriel, 75008 Paris).

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

