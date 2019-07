Initialement prévue ce jour, jeudi 25 juillet 2019, l'Assemblée générale mixte des actionnaires n'a pas pu valablement se réunir.

Wavestone a en effet appris, le 24 juillet 2019 au soir, qu'une partie des convocations des actionnaires au nominatif n'avait pas été adressée par le prestataire en charge du service titres de la Société.

Au vu de cette irrégularité, le Directoire a pris la décision d'ajourner la réunion.

Dans le prolongement de cet incident, le Directoire s'est réuni ce jour et a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle pour le 16 septembre prochain et de modifier en conséquence les dates de détachement du coupon et de paiement du dividende prévues dans le projet de résolutions.

Dans l'hypothèse où cette prochaine Assemblée générale des actionnaires déciderait d'approuver l'affectation du résultat et la distribution du dividende qui lui seront proposées par le Directoire, les dates de détachement du coupon et de paiement du dividende interviendraient respectivement le 18 septembre 2019 (pour la date de détachement) et le 23 septembre 2019 (pour la date de mise en paiement). Les formalités de convocation requises par la loi et les règlements seront entreprises dans les meilleurs délais.

