Wavestone Sa : Résultats du 1er semestre 2019/20 : marge opérationnelle courante solide à 10,6%

Lors de sa réunion du 3 décembre 2019, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2019 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes.

Données consolidées (en M€)

Examen limité S1

2019/20 S1

2018/19 Variation 2018/19

(12 mois) Chiffre d'affaires 194,5 182,6 +7% 391,5 Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante 20,7

10,6% 19,9

10,9% +4%

55,2

14,1% Amortissement relation clientèle

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel (0,8)

(1,3)

18,6 (1,3)

(0,2)

18,5



+1% (2,3)

(0,5)

52,4 Coût de l'endettement financier

Autres produits et charges financiers

Charge d'impôt (0,9)

(0,0)

(8,5) (0,8)

0,4

(7,4) (1,7)

(0,1)

(19,9) Résultat net part du groupe

Marge nette 9,3

4,8% 10,6

5,8% -13%

30,8

7,9%

Au 1er semestre 2019/20, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 194,5 M€, en progression de +7%.

A périmètre et change constants (hors Metis Consulting et WGroup), la croissance semestrielle s'élève à +1%. Hors WGroup, c'est-à-dire sur le périmètre pris en compte pour les objectifs fixés en début d'exercice, la croissance semestrielle s'est élevée à +4%.

Taux d'activité sous pression au 1er semestre 2019/20, mais bonne tenue des prix de vente

Conséquence d'un environnement de marché plus difficile, en particulier dans les secteurs des Services financiers, de l'Industrie et du Retail, le cabinet a dû faire face à des ralentissements ou suspensions de projets chez certains clients durant l'été. Le taux d'activité a ainsi fléchi à 72% sur l'ensemble du semestre, contre 75% pour l'exercice précédent.

Le taux journalier moyen s'est élevé à 876 € au 1er semestre, contre 872 € pour l'ensemble de l'exercice 2018/19.

Au 30 septembre 2019, le carnet de commande s'élevait à 3,3 mois, contre 3,6 mois à fin mars 2019.

Bonne dynamique en matière de ressources humaines et solide performance de WGroup

Wavestone a maintenu un rythme de recrutement dynamique au 1er semestre 2019/20, conforme à l'objectif de plus de 600 recrutements bruts visé sur l'ensemble de l'exercice.

Porté par la détente du marché, le turn-over a continué sa décélération, pour s'établir à 16% sur 12 mois glissants au 30 septembre 2019, contre 18% au 31 mars 2019. Il se rapproche ainsi du niveau cible de 15%.

Au 30 septembre 2019, Wavestone comptait 3 262 collaborateurs, contre 3 094 au 31 mars dernier.

Ce semestre a vu l'acquisition de WGroup, cabinet basé aux Etats-Unis et délivrant des prestations de conseil IT. Le projet d'intégration est d'ores et déjà lancé, et se matérialise par des premières synergies commerciales entre Wavestone US et WGroup. Plus largement, WGroup a enregistré d'excellentes performances pour ses premiers mois d'intégration au sein de Wavestone.

Solidité de la marge opérationnelle courante semestrielle à 10,6%

Le résultat opérationnel courant semestriel s'est établi à 20,7 M€, en progression de +4% par rapport au 1er semestre 2018/19. La marge opérationnelle courante s'est ainsi inscrite à un niveau solide de 10,6%, contre 10,9% un an plus tôt, malgré le recul du taux d'activité.

L'impact de l'application de la norme IFRS 16 à compter de l'exercice 2019/20, qui a entraîné des transferts entre les postes « charges externes » et « dotations aux amortissements et provisions », est de +0,1 M€ sur le résultat opérationnel courant.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 18,6 M€ au 1er semestre 2019/20, en progression de +1% par rapport à l'an dernier. Il intègre -1,3 M€ d'autres produits et charges opérationnels, constitués principalement des frais liés à l'acquisition de WGroup.

Après prise en compte des charges financières et des impôts, le résultat net part du groupe est de 9,3 M€. La marge nette semestrielle s'établit ainsi à 4,8% contre 5,8% un an plus tôt.

Bonne génération de cash-flow

La marge brute d'autofinancement est ressortie à 19,4 M€ à l'issue du 1er semestre, en hausse de +9%. Malgré la saisonnalité traditionnellement défavorable au besoin en fonds de roulement sur la première moitié de l'exercice, la bonne maîtrise du poste clients a permis au cash-flow lié à l'activité de s'établir à 12,7 M€, contre 0,2 M€ au 1er semestre 2018/19. Il est à noter que ce montant a bénéficié à hauteur de 3,3 M€ de l'application de la norme IFRS 16.

Les opérations d'investissement ont consommé 24,6 M€ sur le semestre, dont 22,3 M€ liés à l'acquisition de WGroup. Les flux de financement sont demeurés équilibrés à -0,5 M€. Ils intègrent notamment des rachats d'actions pour 3,5 M€, le versement du dividende pour 4,6 M€ et des souscriptions d'emprunts, nets des remboursements, de 11,7 M€.

Au 30 septembre 2019, les fonds propres consolidés de Wavestone s'établissaient à 152,3 M€, pour une dette financière nette (hors dettes locatives) de 61,7 M€, contre 61,7 M€ au 30 septembre 2018 et 38,7 M€ à fin mars 2018.

Données consolidées (en M€)

Examen limité 30/09/2019 31/03/2019 Données consolidées (en M€)

Examen limité 30/09/2019 31/03/2019 Actif non courant 232,8 177,4 Capitaux propres 152,3 150,8 dont écarts d'acquisition 166,6 140,6 dont droits d'utilisation des biens en location 31,7 - Passifs financiers

dont part à moins d'un an 101,5

29,4 89,4

23,7 Actif courant 152,4 156,1 Dettes locatives 38,3 - dont créances clients 127,0 130,4 Trésorerie 39,8 50,7 Passifs non financiers 132,9 144,0 Total 425,0 384,2 Total 425,0 384,2

Poursuite de l'effort commercial, tout en maintenant la dynamique de recrutement

Le 1er semestre 2019/20 s'est avéré décevant, du fait notamment d'un contexte de marché devenu plus difficile, qui a pesé sur le taux d'activité du cabinet.

Face à l'environnement économique plus exigeant, Wavestone maintient son effort commercial intense et poursuit en parallèle son redéploiement vers les secteurs d'activité et les comptes les plus porteurs, notamment dans les domaines de l'énergie, du transport et du secteur public.

Après un point bas enregistré pendant l'été, le taux d'activité a entamé une remontée progressive, malgré les nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs à partir de septembre. Le cabinet demeure toutefois prudent quant au rythme de rétablissement de cet indicateur dans les mois à venir.

Confiant dans le résultat des actions entreprises depuis début 2019, le cabinet a décidé de conserver une dynamique de recrutement soutenue au 2nd semestre, afin de préserver son potentiel de croissance pour les exercices prochains.

Prudence sur la croissance et intégration de WGroup aux objectifs annuels

Compte tenu de la consolidation de WGroup depuis le 1er août 2019, le cabinet actualise son objectif en matière de chiffre d'affaires en visant désormais une croissance annuelle supérieure à 8%, contre plus de 5% initialement. Il est à noter que, du fait du retard pris au 1er semestre, ce nouvel objectif intègre une dose de prudence de 1 point quant à la croissance hors WGroup.

L'objectif de rentabilité demeure inchangé, le cabinet continuant de viser une marge opérationnelle courante supérieure à 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.







Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019/20, le jeudi 30 janvier 2020, après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble 2 800 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone

Pascal IMBERT

Président du Directoire

Tél. : 01 49 03 20 00

Sarah LAMIGEON

Directrice de la communication

Tél. : 01 49 03 20 00 Actus

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

Nicolas BOUCHEZ

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

