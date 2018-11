Wavestone Sa : Wavestone acquiert le cabinet de conseil Metis Consulting afin de se hisser parmi les leaders de la supply chain

Wavestone annonce l'acquisition ce jour du cabinet de conseil en management Metis Consulting, spécialisé dans le domaine de la supply chain.

Metis Consulting, spécialiste reconnu de la supply chain

Fondé en 2007 et basé à Paris, Metis Consulting conseille ses clients dans la transformation de leurs opérations de supply chain. Metis Consulting intervient depuis la définition de la stratégie jusqu'au pilotage de la mise en œuvre des organisations, des processus, des équipements et des technologies sous-jacentes.

Metis Consulting est présent essentiellement dans les secteurs du retail, de l'e-commerce et du luxe. Ses principaux clients sont Carrefour, FNAC Darty, Kering, L'Oréal, LVMH, ou encore Maisons du Monde et Saint Gobain.

Fort d'une quarantaine de consultants, le cabinet a réalisé sur son dernier exercice, clos le 31 mars 2018, un chiffre d'affaires de 8,7 M€. Sur les 3 dernières années, le chiffre d'affaires de Metis Consulting a été en croissance régulière et la marge d'EBITDA a été, chaque année, significativement supérieure à 15%.

Se hisser parmi les leaders de la supply chain

Avec ce rapprochement, Metis Consulting et Wavestone ont l'ambition de se hisser parmi les leaders de la supply chain en Europe. À court terme, ils comptent tout particulièrement prendre une position distinctive en matière de digitalisation de la supply chain.

« La digitalisation de l'économie a propulsé la supply chain au rang de levier de performance incontournable dans beaucoup de secteurs d'activité, explique Pascal Imbert, CEO de Wavestone. Metis Consulting nous a séduits par la profondeur de ses expertises et par sa vision prospective des transformations à venir dans le domaine foisonnant de la supply chain. »

« L'évolution des modes de consommation et les ruptures technologiques bouleversent en profondeur la chaîne d'approvisionnement et les canaux de distribution. Ce rapprochement va nous permettre de tirer parti des expertises de Wavestone, notamment sur les sujets Intelligence Artificielle, Internet des Objets,

Architecture ou Cybersécurité, pour dessiner et construire ensemble la supply chain de demain » commente

Jean-Marc Soulier, président de Metis Consulting.

Ce projet permettra également à Metis Consulting de bénéficier des présences sectorielles et de la surface de Wavestone afin d'accélérer ses prises de positions auprès d'un nombre élargi de grandes entreprises.

Modalités de l'opération

L'opération se traduit par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital de Metis Consulting.

Le prix d'acquisition est de 7,6 M€ en valeur d'entreprise auxquels pourront s'ajouter 2,9 M€, conditionnés par les performances de la société dans les 18 mois à venir.

L'acquisition est financée intégralement en numéraire, grâce aux lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà Wavestone auprès de ses partenaires bancaires.

Les associés de Metis Consulting s'inscrivent dans le projet et Jean-Marc Soulier, président de Metis Consulting, rejoint le comité exécutif de Wavestone.

Metis Consulting sera consolidé dans les comptes de Wavestone à partir du 1er novembre 2018.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble 2 800 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

